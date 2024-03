Napoli, sfida per il sostituto di Osimhen: su di lui c’è anche un’altra Big | Chi lo prende può vincere tutto

L’addio di Osimhen è oramai garantito. Il Napoli ha individuato il suo sostituto ma sarà lotta sul mercato: c’è un’altra big

Victor Osimhen è finalmente ritornato dalla Coppa d’Africa dopo un lungo periodo di assenza, persa dalla sua Nigeria proprio in finale, contro la Costa d’Avorio. Nonostante la sconfitta si è presentato più carico che mai e con ciò che sa fare meglio: segnare.

Nella partita d’andata contro il Barcellona di Xavi terminata 1-1 il bomber nigeriano è andato a segno, così come nel recupero giocato contro il Sassuolo il 28 febbraio, dove la rosa partenopea ha schiantato la squadra neroverde con un netto risultato di 6-1 e con la tripletta di Osimhen.

Un ritrovamento un pò amaro, poichè quando era in Nazionale ha dichiarato il suo futuro, che sembra sempre più lontano da Napoli. Ha detto più volte di amare la Premier League e di voler giocare lì, quindi il destino era oramai segnato, ma i tifosi napoletani non credevano che il momento fosse già giunto, soprattutto in seguito al rinnovo.

Un rinnovo fino al 2026 con una clausola monstre di 130 milioni di euro, che oltre a farlo diventare il giocatore più pagato della squadra di Aurelio De Laurentiis, l’ha reso quello più pagato dell’intera Serie A, con un ingaggio netto vicino ai 10 milioni di euro totali.

Voci di mercato

Le valigie oramai sono pronte. Una pessima notizia per la tifoseria partenopea che lo considerava un idolo fino a pochi mesi fa, poichè è grazie ai suoi gol che sono ritornati a vincere il campionato, ed il loro terzo scudetto, dopo 33 anni dall’ultima volta.

Sul nigeriano ci sono due squadre particolarmente interessate. L’Arsenal di Arteta, che necessita di una punta che finalizzi le decine di occasioni che creano durante una partita e in questo Osimhen è letale e il Paris Saint-Germain, che è già alla ricerca di Kylian Mbappè, che ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto.

Caccia al sostituto

La caccia al sostituto è dunque già partita. Il budget sarà importante, poichè se non verrà pagata la clausola contrattuale, sicuramente la cifra per cedere il suo cartellino non è cosi tanto lontana. Non sono tante le punte libere sul mercato, ma il Napoli potrebbe ritrovare il suo bomber dal Lille, proprio come fu per Osimhen.

Il nome in questione è Jonathan David. Il classe 2000 canadese è in scadenza con i francesi nel 2025, il cui nome è sempre in voga per i tantissimi gol segnati da quando gioca in ambito professionistico. Essendo il suo ultimo anno di contratto la valutazione si aggira intorno ai 40 miloni di euro, ma occhio all’inserimento di altre squadre, tra cui il Milan, che lo sonda da tanto tempo come sostituto di Olivier Giroud.