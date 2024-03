“Si ripete la partita”: Serie A, decisione impronosticabile | L’incredibile caso può segnare un precedente

Un caso incredibile in Serie A che può creare un precedente mai visto: la partita potrebbe clamorosamente ripetersi

Si è ufficialmente conclusa la 27esima giornata di Serie A. Una giornata pazzesca che ha visto smuoversi sia la zona salvezza contesa da ben 8 squadre, Lecce, Empoli, Verona, Salernitana, Cagliari, Frosinone, Sassuolo, Udinese, sia la zona Champions League contesa tra Juventus, Atalanta, Roma, Bologna, Napoli e Milan.

I rossoneri hanno giocato all’Olimpico contro la Lazio, vincendo sui biancocelesti per 0-1 con gol di Okafor dalla panchina. Grazie ai 3 punti conquistati la squadra di Stefano Pioli ha nettamente accorciato in classifica, portandosi a -1 punto dal secondo posto occupato dai bianconeri di Massimiliano Allegri.

Un match che ha creato infinite polemiche a causa della sbagliata direzione di gara dell’arbitro Di Bello, il quale a causa dei suoi errori è stato sospeso per un mese. Nel match sono stati estratti ben 13 cartellini in totale, di cui 10 gialli e 3 rossi, 2 dei quali diretti.

Un numero altissimo che può far pensare a chi non abbia visto la gara che le due squadre siano state molto dure l’una con l’altra, ma in realtà così non è stato, divenendo la seconda gara nell’intera storia della competizione a collezionare più sanzioni dopo Udinese-Chievo Verona nel 2001.

Episodi discutibili

Il primo caso che ha creato scalpore è stato il contatto Maignan-Castellanos, dichiarato regolare poichè il portiere francese interviene prima sul pallone e poi sull’attaccante spagnolo. Il secondo caso ha riguardato la doppia ammonizione di Luca Pellegrini, il quale ha commesso fallo su Pulisic. Ammonizione giusta, ma Di Bello avrebbe dovuto fermare il gioco in precedenza.

Terzo caso riguarda la gomitata di Hysaj su Giroud, sanzionata, ma il colore del cartellino sarebbe dovuto essere rosso. Quarto e quinto caso riguardano le espulsioni nei minuti finali di gara di Marusic e Guendozi. Riguardo il montenegrino, non è chiaro cosa gli abbia detto, mentre per il francese andava sanzionato, ma con un giallo.

Così non va

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il termine della gara all’Olimpico: “Mi sento di dire che questo sistema non garantisce affidabilità e merito sportivo. Ci faremo sentire nelle sedi preposte. Quello che è successo oggi è sotto gli occhi di tutti e se le regole non vengono rispettate ci rivolgeremo a istituzioni terze per le necessarie valutazioni”.

Anche i social si sono scatenati, in particolare i tifosi biancocelesti, i quali hanno ritenuto troppo semplice sospendere un arbitro dopo errori così gravi, chiedendo di impedirgli di arbitrare nuovamente o di far rigiocare la partita. Un caos totale, che potrebbe creare precedenti per le prossime partite.