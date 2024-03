“Ci ha colti di sorpresa”: addio Milan, colpo di scena Leao | Sconcerto e delusione per tutta la squadra

Una delusione forte e inaspettata per tutta la rosa del Milan: Leao parla del suo improvviso addio dal club

Il Milan, soprattutto nell’ultima sessione di mercato estiva, ha cambiato tantissimi interpreti, regalando nuovi giocatori a Stefano Pioli, con l’intento di affrontare la stagione nel migliore dei modi. Un obiettivo non centrato fino ad ora, poichè i rossoneri potrebbero nuovamente chiudere la stagione con zero trofei.

La Coppa Italia è sfumata ai quarti, il campionato vede l’Inter viaggiare senza sosta; manca solo l’Europa League, che determinerebbe anche la permanenza del mister. Nonostante i nuovi arrivati, parte dei quali sono giocatori di importante caratura, il protagonista è sempre e solo uno.

Si tratta di Rafael Leao, che quando arrivò era seconde gerarchie della squadra rossonera e che adesso si ritrova ad essere la stella della squadra, oltre che il calciatore più pagato. Tutte le azioni passano da lui, fornendo un contributo indispensabile per la squadra.

In questa stagione, considerando tutte le competizioni disputate, campionato, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, è a 9 gol e 8 assist. Tra gli esterni sinistri di tutto il panorama calcistico mondiale è il secondo per numeri, dietro unicamente a Vinicius Junior del Real Madrid.

Voci di mercato

Quando manca il portoghese, la sua assenza si fa sentire. È colui che crea il maggior numero di occasioni nella squadra rossonera, insieme a Theo Hernandez, la cui coppia sfreccia ad altissima velocità sulla fascia sinistra del campo da gioco, divenendo imprendibili per chiunque.

Le sue prestazioni hanno sicuramente attirato l’attenzione di tantissimi club, tra cui il Paris Saint-Germain, che in estate dovrà dire addio a Kylian Mbappè. Nel suo contratto, che scadrà nel 2028, è stata inserita una clausola di 175 milioni di euro; difficile che la esercitino, ma il Milan ha dichiarato che si siederà a parlare solo se avrà un’offerta di almeno tre cifre.

Addio amaro

Leao ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro, intitolato Smile. Una sorta di autobiografia nella quale racconta della sua fede, della vita extra campo e della sua maturazione calcistica, iniziata nello Sporting, passata per Lille e arrivata al Milan.

Una parte fondamentale del racconto si sofferma su quello che è stato Paolo Maldini per lui, per i calciatori e per il club. Spiega che + stato un evento che ha spiazzato i rossoneri, poichè è successo improvvisamente, senza alcun avviso e che ringrazierà per sempre la leggenda del Milan per avergli trasmesso quel tipo di nozioni e quella mentalità, che gli hanno permesso di diventare il calciatore che è oggi.