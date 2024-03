Serie A, club messo in allerta: adesso rischia uno stop lunghissimo | La sentenza in queste ore

La Serie A 2023-’24 entra nella fase decisiva, ma la tensione fa un brutto scherzo ad un suo protagonista: maxi squalifica in arrivo.

Il campionato di Serie A si appresta ad entrare nel vivo. Come accaduto nella scorsa stagione, il rush finale del torneo coincidente con l’inizio della primavera non sarà all’insegna del pathos per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto.

La cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti è stata infatti emulata dall’Inter di Simone Inzaghi. Le modalità del dominio sono state differenti, ma la sostanza non è cambiata, così addetti ai lavori e appassionati di calcio neutrali non potranno rivivere le emozioni che hanno caratterizzato invece il campionato 2021-’22.

L’ultimo scudetto vinto dal Milan è infatti arrivato al termine di un testa a testa con l’Inter con annesso sorpasso finale, del tutto inaspettato. Certi duelli però non si ripetono ogni anno, ma ciò non toglie che gli ultimi tre mesi di campionato siano privi di motivi di interesse legati alla classifica e non solo.

In primo luogo buona parte dei protagonisti della Serie A saranno chiamati a dare il massimo fino alla fine per meritarsi una convocazione per Euro 2024 o per la Copa America, i tornei per nazionali che vivacizzeranno la prossima estate. Il tutto senza trascurare l’appassionante corsa per conquistare la qualificazione alle coppe europee e quella per evitare la retrocessione in Serie B.

Serie A, stangata in vista per un allenatore

La speranza di poter iscrivere cinque squadre alla prima edizione della nuova Champions League è più viva che mai, con tutte le conseguenze positive del caso anche per le squadre che invece si “accontenterebbero” di un posto nelle coppe “minori”, ovvero Europa e Conference League. Attenzione però agli imprevisti, sempre all’ordine del giorno sui campi da calcio.

Ne sa qualcosa il Sassuolo, che nella stagione più tribolata della propria storia in Serie A ha già cambiato tre allenatori ed ora ha pure dovuto incassare il gravissimo infortunio di Domenico Berardi. L’attaccante calabrese sarà costretto a un lunghissimo stop a causa della rottura del tendine d’Achille. Ben diversa è la situazione di un allenatore che potrebbe dover stare lontano dai campi a lungo per motivi molto differenti.

Torino-Fiorentina a nervi tesi: tensione tra Juric e Italiano

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha vissuto come sempre in maniera “passionale” la prestazione della propria squadra anche nel match casalingo contro la Fiorentina. Pure troppo, se è vero che l’allenatore croato è incappato in un’altra espulsione, ma soprattutto è stato protagonista di un faccia a faccia poco gradevole con il collega Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli ispettori federali presenti a bordo campo avrebbero notato atteggiamenti minacciosi, con tanto di mano passata sotto la gola di Italiano, da parte di Juric. Pochi secondi di trance agonistica che potrebbero però costare molto cari all’ex allenatore del Verona, che potrebbe andare incontro ad una squalifica di almeno quattro giornate. Bilancio che potrebbe aggravarsi qualora la Figc decidesse di aprire un’indagine, a meno che Juric, nel caso, non opti per la via del patteggiamento.