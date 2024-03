Grazie Napoli, adesso è pronto per noi: trattativa folle in estate | Kvaratskhelia sarà un avversario

Gli azzurri sognano l’aggancio alla zona Champions sotto la gestione Calzona, ma i tifosi trattengono il fiato per il futuro del georgiano.

Il terzo cambio di allenatore nella travagliata stagione da campione d’Italia in carica vissuta dal Napoli ha portato a sedersi sulla panchina azzurra Francesco Calzona. L’ex secondo di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti ha davanti a sé una missione non semplice, che gli garantirebbe tuttavia un posto nella storia del club.

In verità l’obiettivo è duplice, perché c’è sia da evitare il peggior piazzamento nella storia della Serie A per una squadra scudettata, che nei tornei a 20 squadre è il 6° posto dell’Inter 2011-’12, sia centrare la 15a qualificazione consecutiva alle coppe europee per il club.

Sotto la gestione De Laurentiis, infatti, il Napoli ha mancato il pass per l’Europa solo nell’ormai lontano 2007-’08, la prima annata di Serie A degli azzurri durante l’era del produttore cinematografico, che raccolse il club in Serie C dopo il fallimento del 2004.

Dall’Intertoto alle tante cavalcate in Champions League, dal 2008 il nome del Napoli è sempre comparso nelle urne dei sorteggi delle fasi a gironi di una coppa europea e non esserci proprio alla vigilia dell’inizio della nuova era della Champions, con la formula (più ricca) del girone unico e delle otto partite garantite, sarebbe una delusione per tutto l’ambiente.

Napoli trema per i propri big: Osimhen dirà addio, Kvaratskhelia in bilico

Insomma, trasformare quantomeno in un mancato pericolo le ultime partite da giocare con il triangolino tricolore sulle maglie permetterebbe di cancellare i ricordi di mesi sofferti, sotto le gestioni Garcia e Mazzarri, durante le quali anche i giocatori più rappresentativi hanno avuto un rendimento deludente.

Il riferimento va a Victor Osimhen, condizionato anche dalle voci sul proprio futuro, che sarà sicuramente lontano da Napoli, ma soprattutto a Khvicha Kvaratskhelia. La rivelazione della scorsa Serie A non ha saputo ripetersi e in caso di mancata qualificazione alla Champions la sua permanenza sarebbe a rischio e la nuova destinazione potrebbe essere clamorosa.

Mercato Napoli, Kvaratskhelia può restare in Italia: lo scenario clamoroso

Nella sempre sentitissima sfida contro la Juventus l’esterno georgiano ha dato qualche segnale di vita, grazie al gol del momentaneo 1-1. Una staffilata alla quale è seguita un’esultanza rabbiosa e molto chiara, che ha visto Kvara rivolgersi rabbiosamente verso i tifosi comunicando loro in maniera inequivocabile la volontà di restare a Napoli.

Sarà davvero così? Il contratto in scadenza nel giugno 2027 è al momento una garanzia, ma dopo un’estate di “luna di miele” dopo lo scudetto le sirene di mercato inizieranno a suonare. La più clamorosa arriva proprio da Torino. In vista della possibile cessione di Federico Chiesa (scadenza 2025), Cristiano Giuntoli, ovvero lo scopritore di Kvaratskhelia, sogna di portarlo alla Juventus. Per i bianconeri sarebbe un colpo sensazionale, ma chissà se De Laurentiis accetterà di trattare con i nemici storici e con il grande ex…