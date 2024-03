Juventus, il beniamino del pubblico è pronto a tornare: ‘I tifosi stanno impazzendo’ | Servono solo 20 milioni

Dirigenti bianconeri al lavoro per il futuro: spunta uno scenario inatteso che fa sognare i tifosi. La trattativa entra nel vivo.

Venti milioni per quattro giocatori, nessuno dei quali, per motivi differenti, è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano in squadra. Ammontano a questa cifra gli investimenti effettuati dalla Juventus nelle ultime due sessioni di calciomercato.

Tra l’estate 2023 e il gennaio 2024 i bianconeri non hanno certo infiammato le cronache del settore e neppure i cuori dei propri tifosi, ma le “attenuanti” non sono mancate. Il ciclone che ha travolto il club a livello societario a partire dal novembre 2022 ha infatti avuto ripercussioni inevitabili sul potere di spesa di una società che era già alle prese con risultati deficitari sul campo.

L’infausta campagna in Champions League della scorsa stagione, con l’eliminazione al termine della fase a gironi, ha provocato un danno notevole alla casse del club, minimamente ripagato dal percorso in Europa League, fermatosi in semifinale. Il resto l’ha fatto la mancata partecipazione alla Champions successiva.

Anche per questo, in estate, John Elkann ha puntato su Cristiano Giuntoli, uno degli artefici principali del “miracolo Napoli”. Perché se Luciano Spalletti ha lavorato in maniera egregia sul campo, la scoperta di campioni come Kim min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, acquistati per pochi milioni, è tutta da attribuire al dirigente toscano ed al suo staff.

Mercato Juventus, tifosi in festa: un gradito ritorno prende forma

L’obiettivo della Juventus è ovviamente quello di mettere Giuntoli nelle condizioni di ripetersi, fermo restando però che un club come quello bianconero, che punta a tornare a vincere e a riaprire un ciclo, necessita non solo di “scommesse” da vincere”, ma anche di giocatori già affermati, che in quanto tali richiedono adeguati sforzi economici.

Complice il più che probabile ritorno in Champions League, quindi, i tifosi della Vecchia Signora si aspettano un’estate assai più movimentata sul mercato rispetto a quella del 2023, che ha portato il solo Tim Weah, prima di un inverno che ha visto le aggiunte di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. A infiammare il popolo bianconero è la notizia di un possibile, clamoroso ritorno. E non stiamo, almeno per il momento, parlando di Antonio Conte.

Juventus-Morata, atto terzo? Lo spagnolo sogna il ritorno a Torino

L’esplosione di Dusan Vlahovic in questo inizio di 2024 potrebbe far sì che il centravanti serbo entri nel mirino di diversi top club internazionali, inglesi in particolare. Il futuro dell’ex Fiorentina è quindi in bilico, mentre sembrano probabili le cessioni di Arkadiusz Milik e Moise Kean. Ecco allora che il… “nuovo-vecchio” numero 9 della Juventus potrebbe essere Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo sta vivendo una stagione da protagonista all’Atletico Madrid. A quasi 32 anni Morata sembra aver raggiunto la piena maturità tecnico-tattica, avendo aggiunto un bottino di gol notevole al lavoro per la squadra per il quale si era già fatto apprezzare nelle due precedenti esperienze alla Juventus. Il feeling con i tifosi è consolidato, così come la stima dello stesso Giuntoli. A scadenza nel 2026, Morata può lasciare l’Atletico per 20 milioni: una cifra ragionevole considerando l’età del giocatore, che non ha mai nascosto di aver lasciato a Torino un pezzo di cuore.