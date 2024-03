“Non abbiamo sentito nessuno”: porte in faccia alla Juventus | Nel momento clou è saltato tutto

In attesa della certezza di tornare in Champions League il club bianconero è al lavoro sul mercato, ma un grande obiettivo già si allontana.

A poco meno di tre mesi dalla fine della stagione, in casa Juventus è partito il conto alla rovescia in vista del ritorno nelle coppe europee. Un palcoscenico abituale per i bianconeri, che tuttavia quest’anno sono stati costretti a fare da spettatori ad un’altra stagione positiva per i colori italiani nelle competizioni internazionali.

I motivi sono noti e piuttosto “sanguinosi” per tutto l’ambiente. A livello emotivo per i tifosi, che avranno sicuramente avuto più… tempo libero durante la settimana, essendo stati privati delle adrenaliniche notti di coppa, a livello ben più pratico per la dirigenza e la proprietà.

La mancata partecipazione alle coppe è infatti costata parecchi milioni d mancati introiti, che fanno seguito a quelli non entrati in cassa lo scorso anno a causa della precoce eliminazione dalla Champions League, già al termine della fase a gironi, solo minimamente compensata dal percorso in Europa League, fermatosi in semifinale.

Si aggiunga al tutto l’incertezza riguardo la partecipazione alla prima edizione del nuovo Mondiale per club, fissata per il 2025, ed ecco che il quadro di inquietudine è completo e non può che ripercuotersi anche sul mercato, alla voce operazioni da concludere e trattative da avviare. Lo si è visto la scorsa estate e anche durante la sessione di gennaio 2024.

Juventus, che mercato sarà in caso di ritorno in Champions League?

La decisione di ingaggiare Cristiano Giuntoli si è spiegata anche così. La società ha infatti individuato nell’ex dirigente del Napoli la persona giusta per avviare un nuovo ciclo, basato sulla scoperta di talenti nascosti da mettere sotto contratto a basse cifre, con l’obiettivo di tornare competitivi su tutti i fronti, senza pensare alle eventuali plusvalenze.

Il quasi sicuro ritorno in Champions League a partire dalla prossima stagione, complice anche il nuovo formato, più ricco, della competizione, potrebbe permettere alla Juventus, insieme all’ultimo aumento di capitale, di essere di nuovo protagonista sul mercato. Il budget da spendere potrebbe però essere ancora non particolarmente consistente, da qui il rischio di dover rinunciare a uno dei primi obiettivi individuati.

Juventus, intrigo portieri: si allontana l’obiettivo principale

In vista della possibile cessione di uno tra Wojciech Szczesny e Mattia Perin, entrambi in scadenza nel 2025, la Juventus ha infatti messo nel mirino Michele Di Gregorio. Il portiere scuola Inter sta disputando ad alti livelli la sua seconda stagione da titolare in Serie A con il Monza, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Brianza, come anticipato dall’ad Adriano Galliani.

“In estate abbiamo già rinnovato i contratti più importanti e di Di Gregorio non ho mai parlato con nessuno” ha tagliato corto il dirigente a margine di un incontro con alcuni sponsor. Un’altra replica alle parole dell’agente di Di Gregorio, Alberto Belloni, secondo il quale il proprio assistito è pronto per un salto in una big. Il contratto in scadenza solo nel 2027 tutela il Monza, ma la Juve non è l’unico top club interessato al portiere…