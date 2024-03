Juve, l’ultima rivelazione scatena il putiferio: “Lo ha pagato l’Inter” | Accuse gravissime

L’ambiente bianconero è senza pace dopo la crisi di risultati costata cara in classifica: l’Inter è scappata via e spuntano nuove tensioni.

Dopo ogni temporale spunta il sole. E a volte pure l’arcobaleno. Lo sanno bene anche in casa Juventus, dove sembra giunto il momento di richiudere l’ombrello dopo tante settimane all’insegna di rovesci a ripetizione, anche inaspettati.

Fuor di metafora, la fine del mese di febbraio non può che venire accolta con soddisfazione dall’intero ambiente bianconero, che nel mese più corto dell’anno ha visto evaporare in maniera brusca il sogno di lottare con l’Inter fino alla fine della stagione per la conquista dello scudetto.

La bolla di negatività in cui la squadra di Max Allegri è precipitata all’improvviso resterà nella storia della Serie A 2023-’24, ma all’atto pratico potrebbe non lasciare troppe tracce nella cronistoria della stagione della squadra, a patto che a fine campionato venga centrato il ritorno in Champions League.

Contendere il titolo alla corazzata di Simone Inzaghi non era infatti nei piani di società e allenatore a inizio stagione e nonostante il teorico vantaggio di non giocare le coppe europee era chiaro fin dal girone d’andata che la Vecchia Signora sarebbe dovuta andare oltre i propri limiti per tenere il passo dei vice campioni d’Europa.

La Juventus e il febbraio da incubo costato il sogno scudetto

La rivalità tra le due squadre e tra le due tifoserie è però notoria e per questo il popolo juventino fatica e faticherà ad accettare quella che nel corso delle settimane è diventata quasi una resa incondizionata, causata anche dalle circostanze dettate dal calendario.

Il pareggio interno contro l’Empoli ha infatti preceduto lo scontro diretto di San Siro, dove la Juventus ha perso di misura su autogol, ma senza mai rendersi pericoloso. A quel punto la delusione si è impossessata del gruppo di Allegri, inceppatosi anche contro Udinese e Verona, prima di chiudere febbraio con il sofferto successo sul Frosinone. Neppure l’inizio del mese di marzo sembra però aver allontanato le negatività.

Chiesa ancora ko: i tifosi della Juve si scagliano contro Alex Sandro

A poche ore dalla partita contro il Napoli, infatti, tiene banco il nuovo guaio fisico subito da Federico Chiesa. L’esterno bianconero è stato colpito duro in allenamento da Alex Sandro e le sue condizioni dovranno essere monitorate fino alla vigilia della gara del Maradona. La notizia è diventata rapidamente virale sui social, trasformando il brasiliano in un bersaglio della tifoseria.

Su X c’è stato addirittura chi, ironicamente, si è spinto a parlare di un “Alex Sandro pagato dall’Inter”, per “boicottare” la Juventus. Si tratta ovviamente di una battuta, che però registra il polso dei tifosi bianconeri nei confronti del difensore. Alex Sandro è il giocatore con la maggiore anzianità nell’attuale rosa della Juventus, ma è ormai ai margini delle gerarchie di Allegri e a fine stagione lascerà Torino a scadenza di contratto dopo 9 stagioni e 11 titoli, palmares ancora migliorabile grazie alla Coppa Italia.