Il CT trema, la garanzia della squadra salta gli Europei | Nazionale devastata: triste annuncio in conferenza

La squadra, a causa della sua assenza, non sarà più la stessa. Il sentimento dei tifosi e le parole del CT prima dell’evento.

È partito il conto alla rovescia per la competizione più importante per le nazionali impegnate da qui a fine stagione. Una volta conclusa infatti ufficialmente la stagione dei club, sarà il tempo di unirsi per tifare la “squadra del proprio paese”.

Valori comuni e una missione chiave: arrivare il più in alto possibile. Come spesso ci insegna il calcio, ci sono sicuramente delle compagini favorite ai nastri di partenza ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. A volte basta essere nel posto giusto al momento giusto e il gioco è fatto.

Ci proverà anche la nazionale meno quotata, sapendo che non avrà nulla da perdere. In passato le sorprese non sono mancate, come l’affermazione della Grecia nel 2004. Una storia che ispira ancora oggi tanti giocatori e i loro CT.

Per arrivare in fondo alla competizione però serviranno davvero tutti, soprattutto i giocatori migliori. In questo senso per il CT è arrivata una doccia gelata. Una notizia che non avrebbe mai voluto ricevere e che condizionerà probabilmente il cammino dei suoi giocatori. Ecco cosa è successo.

Un fulmine a ciel sereno

Ci saranno quasi tutti, tranne lui. Uno dei giocatori più attesi e in grado di fare la differenza. Stiamo parlando della posizione di Arda Güler e delle sue chance di essere convocato da Vincenzo Montella ad Euro 2024.

Le sue condizioni fisiche preoccupano ancora e il tempo stringe. Ecco perché il calciatore del Real Madrid, al momento, avrebbe bisogno di un miracolo per salire sull’aereo che porterà la Turchia in Germania. Di questa situazione ha parlato anche chi lo conosce molto bene ed è pronto a sbilanciarsi sul suo futuro.

“In contatto anche con lui”

Vincenzo Montella, da CT della Turchia, non ha poi molti dubbi sui nomi dei convocati per l’Europeo della prossima estate. Tra i calciatori che sono già stati allertati però rischia di non esserci il talento del Real Madrid.

Nonostante sia tornato a disposizione di Carlo Ancelotti, il suo minutaggio non sembra essere destinato a salire, anche a causa di una feroce concorrenza nel ruolo. “Sono in contatto con tutti i nostri giocatori, anche con Arda. Spero possa avere più occasioni in futuro”. Di questo passo però una nuova chiamata da parte della nazionale sarà un miraggio.