Allegri, adesso devi dire addio: il ds Giuntoli ha scelto il suo sostituto | Si sono sentiti in gran segreto

I contatti ci sono già stati, Giuntoli ha scelto il suo sostituto: in casa Juventus c’è aria di addio per Allegri

La Juventus sta viaggiando ad un ritmo chiaramente contro i pronostici. È pur vero che non hanno una competizione europea da disputare a causa della penalizzazione ricevuta al termine della scorsa stagione, ma sono comunque secondi in campionato, pur non essendo quelli di un tempo.

Chiaramente questa a sua disposizione è la rosa meno attrezzata che ha avuto Massimiliano Allegri nel suo periodo Juventus. Nonostante ciò, continua a vincere e grazie alla vittoria contro il Frosinone in extremis al 93esimo minuto con gol di Rugani supera quota 1000 punti in Serie A nella carriera da allenatore, stipulando un nuovo record.

Il rapporto tra lui, la società e i tifosi bianconeri è sempre stato illogico. Un rapporto di amore, per il risultati raggiunti, soprattutto nelle scorse stagioni, e di odio, per una squadra che non esprime un calcio divertente e spettacolare, poichè è concentrata sul risultato.

Eppure il tecnico toscano incarna perfettamente lo slogan storico della Juventus: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”, ma sembra che la tifoseria voglia anche altro, tanto da far spopolare sui social l’#AllegriOut, anche quando si portavano a casa i 3 punti.

Consapevolezza

Con il passare delle partite e i risultati in netto miglioramento rispetto alle gestioni successive al suo primo addio, la gente sembra stia finalmente apprezzando il suo operato, capendo che non allena più giocatori fuoriclasse come un tempo e che sta ottenendo il massimo che può.

Da un lato vanno anche capiti i tifosi, i quali sono stati abituati nell’ultima decade a 9 scudetti di fila, 6 coppe nazionali e 2 finali di Champions League, frutto dei tantissimi campioni che hanno vestito la maglia bianconera, tra cui anche un certo Cristiano Ronaldo e necessitano di vincere trofei.

Già a lavoro

Il fatto che i tifosi si stiano pian piano convincendo, non può essere esteso anche per la dirigenza, ed in particolare per Cristiano Giuntoli, il quale sembrerebbe già a lavoro per trovare il suo sostituto al termine della stagione, poichè non soddisfatto a pieno di Allegri.

Inoltre il ds sembrerebbe aver avuto un contatto con Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, che sta vivendo una stagione magica con i rossoblù, i quali potrebbero addirittura arrivare quarti in campionato e ritornare in Champions League dopo 24 anni. Il tutto si deciderà in base ai risultati della stagione, poichè un raggiungimento della qualificazione in Europa e una possibile finale di Coppa Italia potrebbero garantire la permanenza del tecnico toscano per la sua nona stagione in bianconero.