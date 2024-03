Napoli stai tranquillo, sfuma Conte ma puoi sorridere: ‘Alternativa di pari livello’ | Un grande vincente è pronto a firmare

Conte sembra essere ormai sfumato, ma i tifosi possono stare tranquilli: in arrivo uno dei migliori allenatori in circolazione

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis concluderà la stagione corrente senza trofei. Ciò che è ancora più assurdo è che per la situazione attuale della classifica non è così scontato che riesca a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Un risultato del genere era impronosticabile considerando che la squadra partenopea è l’attuale campione d’Italia in carica. Uno scudetto vinto dimostrando di non avere rivali, scrivendo una nuova pagina nella storia del club.

La differenza sostanziale è stato il cambio in panchina e la conseguente perdita di Luciano Spalletti, divenuto CT della Nazionale Italiana. Al suo posto arrivò in estate Rudi Garcia, che dimostrò fin da subito che il suo Napoli era diverso, tanto da essere esonerato dal suo incarico nel mese di novembre.

Nuovo allenatore sulla panchina del Napoli. Questa volta si trattava di una vecchia conoscenza, Walter Mazzarri, che, come il francese, non è riuscito a dare una nuova impronta alla squadra partenopea, venendo anch’egli sollevato dal suo ruolo dopo pochi mesi.

Traghettatore definitivo

Poco più di una settimana fa è arrivato colui che dovrebbe essere l’allenatore definitivo da qui al termine della stagione, Francesco Calzona. Nonostante fosse già CT della Slovacchia, ha avuto il permesso dalla federazione per allenare il Napoli, con le dovute condizioni.

Quest’ultime dichiarano che non debba dimostrarsi esente da nessun impegno che ha la Nazionale e che il suo contratto sarà valido fino al termine della stagione, senza alcuna possibilità di rinnovor. Ciò chiarisce una situazione: gli azzurri avranno un nuovo allenatore dalla prossima stagione.

Caccia al sostituto

Il presidente Aurelio De Laurentiis è già a caccia del prossimo sostituto, che possa garantire l’inizio di un nuovo ciclo di vittorie. Sono tanti i nomi sul taccuino; il primo indiziato era Antonio Conte, ma la sua pista sembra oramai essere definitivamente sfumata.

Sono due i nomi più caldi che potrebbero divenire ufficialmente il nuovo allenatore: Pioli e Tuchel. Il primo sembra essere in via di rottura con il Milan, ha una grandissima esperienza in Serie A ed un’enorme capacità di far gruppo; il secondo è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, ma che sarà libero poichè la sua avventura al Bayern Monaco è oramai giunta al termine. A prescindere da chi verrà, il Napoli ha già dato dimostrazione di voler puntare nuovamente alla vittoria di un trofeo.