“Mi dispiace che finisca”: Wanda Nara non si nasconde più | Tutta la verità su Icardi

La showgirl argentina tra lavoro e vita privata: la confessione in diretta tv lascia a bocca aperta fans e followers.

La coppia composta da Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai una di quelle più famose, nonché longeve, del calcio internazionale. Dopo che l’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è andato letteralmente in frantumi, quella tra la showgirl argentina e l’ex capitano dell’Inter è una delle unioni più conosciute anche da chi segue poco il calcio.

“Merito” del fatto che né Wanda, né Mauro lesinano informazioni sulla propria vita privata sui social e non solo, ma pure della professione della signora Icardi, che tra conduzioni televisive in patria e in Italia e ospitate è ormai un volto conosciuto non solo per gli amanti del gossip del nostro paese, avendo avuto un ruolo importante anche nelle vicende di calciomercato.

Come noto, infatti, Wanda è anche l’agente di Icardi, avendo seguito il marito nelle trattative per i rinnovi più importanti della sua carriera fin dai tempi dell’Inter, squadra della quale il centravanti è stato bomber e capitano seppur in stagioni molto diverse da quelle attuali, non riuscendo di fatto mai all’epoca i nerazzurri a inserirsi nella lotta per lo scudetto.

Wanda però c’è sempre stata, sostenendo il marito anche nella parte più delicata della sua esperienza all’Inter, quella sotto la gestione di Antonio Conte, prodromo dell’addio di Mauro ai nerazzurri e al campionato italiano per accettare la ricca proposta del Paris Saint-Germain, dove tuttavia le cose non sono andate bene.

Wanda Nara, dalla malattia ai successi a ‘Balland0’: come sta la showgirl

Al di là dell’aspetto lavorativo, tuttavia, Wanda e Mauro sono abituati alle copertine anche dal punto di vista del gossip. La coppia, del resto, si è da subito prestata ai pettegolezzi, vuoi per la situazione particolare in cui l’amore tra i due è sbocciato e in particolare per il fatto che Wanda era sentimentalmente legata già in precedenza ad un calciatore, Maxi Lopez.

Seppur tra qualche alto e basso di troppo, tuttavia, in particolare negli ultimi tempi, in cui le voci sulla separazione erano state alimentate direttamente dalle parole di Wanda Nara, la coppia resiste da ormai quasi 10 anni e sembra essersi anzi rafforzata dopo i recenti, seri problemi di salute che hanno colpito la donna, sulle cui condizioni la scorsa estate si era registrato un alone di mistero tra accertamenti e ricoveri.

Wanda Nara, il retroscena sull’amore con Mauro Icardi

Ora la situazione sembra essere migliorata al punto che Wanda è stata tra le protagoniste dell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle, la popolare trasmissione del sabato sera di Rai Uno. Intervenuta a Domenica In, la showgirl argentina ha svelato il proprio entusiasmo per questa nuova avventura: “Mi dispiace che la settimana prossima quest’avventura finisca” ha detto Wanda a Mara Venier, prima di soffermarsi a parlare sul suo attuale rapporto con Mauro, che con la maglia del Galatasaray è tornato a segnare con continuità.

“Quando conobbi Icardi aveva 17-18 anni e io avevo già una famiglia – i ricordi di Wanda – Dopo dieci anni posso dire che lui già a 17-18 anni aveva una maturità incredibile”. Insomma, le incomprensioni fanno parte del passato al punto che Wanda oggi si dice felice a Istanbul. Chissà, però, che a 30 anni Mauro non possa tornare protagonista in un torneo più competitivo. Se così non fosse a carriera finita il futuro è già scritto: “Gli piace fare il cinema” ha infatti confessato Wanda…