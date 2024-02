80 milioni ed è del Milan: follia totale per la prossima stagione | Anticipate tutte le Big europee

In casa rossonera è già tempo di pensare al mercato: pronto un super e inaspettato investimento per un top player internazionale.

La corsa tutta milanese alla conquista della seconda stella sembra avere un vincitore designato. Due anni dopo avere raggiunto l’Inter a quota 19 scudetti, il Milan si appresta a tornare sotto ai cugini nell’albo d’oro della Serie A.

Poco meno di 60 anni dopo lo scudetto numero 10 (1966), che valse la prima stella sulle maglie, l’Inter è più vicina che mai a raggiungere la seconda decina. Comprensibile e immaginabile la delusione del popolo rossonero, che è poi quella dei giocatori, dello staff tecnico e della società, che in estate aveva lavorato per arrivare a questo prestigioso traguardo.

Durante l’ultima campagna acquisti, infatti, la cessione di Sandro Tonali aveva finanziato una serie di operazioni volte ad allungare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, nel ricordo di quanto accaduto la scorsa stagione, quando nel momento chiave con gli impegni in serie tra Champions e campionato il tecnico era rimasto a corto di alternative.

Quanto accaduto quest’anno è però ben noto a tutti. Ad una buona partenza in campionato ha fatto seguito il pesante rovescio nel derby d’andata, che ha subito incrinato qualche certezza e fatto nascere qualche dubbio su un gruppo uscito trasformato dal mercato anche nella formazione titolare.

Milan, l’era Giroud al tramonto? Parte la caccia ad un nuovo 9

Quindi l’altra, pesante sconfitta, benché rocambolesca, nello scontro diretto contro la Juventus quando era già scoppiata quell’emergenza infortuni che non avrebbe abbandonato il Diavolo fino a inverno inoltrato. Risultato: corsa scudetto e Champions compromesse, annata da salvare attraverso l’Europa League e mente già rivolta alla prossima estate.

Già, perché se il primo nodo da sciogliere sarà quello riguardante l’allenatore, con la conferma di Pioli mai così in dubbio, è sicuro che, anche grazie agli introiti della qualificazione alla “nuova” Champions, anche nel prossimo mercato il Milan non farà mancare sforzi economici importanti per potenziare la rosa. L’obiettivo è puntato in particolare verso l’attacco e il ruolo di centravanti.

Europa pazza per Viktor Gyökeres: il Milan si iscrive all’asta

Il rendimento di Olivier Giroud è stato infatti soddisfacente anche quest’anno, ma il francese andrà a scadenza di contratto a giugno e compirà 37 anni a settembre. Serve quindi un investimento importante e il giocatore individuato è una delle rivelazioni della stagione a livello internazionale, il colosso svedese dello Sporting Viktor Gyökeres.

Di origini ungheresi, classe ’95, Gyökeres è letteralmente esploso nel 2021, dopo una prima parte di carriera senza squilli nelle serie inferiori inglesi e tedesche. I 40 gol in due anni in Championship con il Coventry gli sono valsi l’estate scorsa la chiamata dello Sporting, dove Viktor si è confermato bomber di razza tra campionato e coppe europee, ma anche raffinato assist man. Pagato 20 milioni dai biancoverdi, ora il suo cartellino potrebbe valere più del triplo. Il Milan ci pensa seriamente: per caratteristiche tecniche e fisiche si tratterebbe del centravanti ideale, ma la concorrenza dei club inglesi si annuncia temibile.