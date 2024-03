Lascia il Napoli in malo modo: l’annuncio dell’agente ha distrutto i tifosi | Una storia d’amore ridotta in frantumi

Dopo le indiscrezioni di mercato delle ultime ore arriva persino la conferma. Ecco chi è il calciatore che saluterà a giugno.

La nave continua a viaggiare nella tempesta e d’ora in poi l’obiettivo sembra essere semplicemente quello di limitare i danni. Chi l’avrebbe detto? Dallo scudetto a una stagione del genere, senza infamia e senza lode, con l’unica chance di ritrovare la pace attraverso lo step più difficile.

Partendo proprio da quest’ultimo punto, la stagione del Napoli di De Laurentiis può trasformarsi da fallimentare a sufficiente solo ed esclusivamente grazie al passaggio ai quarti di Champions League. Riusciranno gli uomini di Francesco Calzona a buttare il cuore oltre l’ostacolo?

I tifosi napoletani chiederanno un miracolo a San Gennaro. Intanto in vista della prossima stagione qualcosa si sarebbe già mosso. Non solo a livello di calciomercato ma soprattutto, più in generale, dal punto di vista delle strategie per competere su tutti i fronti.

L’obiettivo dovrà tornare ad essere lo scudetto e solo successivamente si penserà alle notti europee. Per questo la squadra dovrà avere una certa fisionomia e racchiudere caratteristiche ben precise.

Lui non ci sarà

L’agente ha parlato ed era a questo punto soltanto questione di tempo. Non è stato annunciato espressamente l’addio ma ci siamo andati molto vicino. Stiamo parlando di uno dei protagonisti dello scudetto della passata stagione, che quest’anno sembra essere il fantasma di se stesso.

Il destino di Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai essere segnato. Le dichiarazioni a Championship di Mamuka Dzhugelia, agente del georgiano, non lasciano grande spazio all’immaginazione. Il calciatore è di fatto sul mercato. Una notizia che forse non fa strappare i capelli a De Laurentiis.

Cifre che fanno rabbrividire

Non sono quelle che sono state offerte al Napoli ma quelle che percepisce attualmente il calciatore, legato al club del presidente De Laurentiis fino al giugno del 2027. Il confronto con il compagno di squadra Victor Osimhen non fa che aggravare il quadro. La proporzione, per intenderci, è quasi 1 a 10.

Anche per questo pensare a Kvara in una big del calcio europeo diventa scontato, magari a partire da giugno. “Barcellona e PSG? Naturalmente ci sono offerte per lui da parte dei migliori club europei, d’altronde come potrebbe non essere così?” ha confermato Dzhugelia. Ora non resta che aspettare la primavera per capire se questi parole porteranno a un trasferimento che sembra quasi scontato.