Rinnova con l’Inter, azzerate le voci di mercato: ‘Intesa raggiunta’ | Trattativa infinita ma stavolta è fatta

Piovono buone notizie per i tifosi nerazzurri: la squadra vola in Italia e in Europa ed è in arrivo il prolungamento più atteso.

Alla base di ogni vittoria nello sport c’è una ricetta composta da svariati ingredienti. Il momento del successo, che si tratti di un gol in una finale che fa alzare un trofeo o di un punto decisivo in una disciplina individuale o di squadra, è solo la classica punta dell’iceberg.

I tifosi conoscono spesso solo la parte “emersa” di un duro lavoro che dura mesi, alla cui base ci sono impegno, professionalità, sacrifici e programmazione. Certo, tutti gli sportivi che arrivano ad alti livelli danno il massimo per raggiungere i propri obiettivi e alla fine è chiaro che a fare la differenza siano le qualità individuali o di gruppo.

Si prenda il caso di Jannik Sinner, la cui evoluzione tecnica, ma anche temperamentale e atletica, è stata impetuosa nel corso del 2023. Il neo campione degli Australian Open è un modello di professionalità, dedicando tantissime ore agli allenamenti e al lavoro per migliorarsi.

Nel calcio come non citare l’esempio del Napoli, che nella scorsa stagione con Luciano Spalletti in panchina ha vissuto un’annata forse irripetibile, ma di sicuro di altissimo profilo sotto tutti i punti di vista. Un percorso “preparato” anche attraverso le delusioni del campionato precedente, dalle quali l’attuale ct dell’Italia e l’intero ambiente hanno saputo cogliere gli insegnamenti giusti.

L’Inter e la campagna dei rinnovi: i tifosi aspettano due firme

Simile la situazione dell’Inter dominatrice della Serie A 2023-’24. Lo scudetto numero 20 della storia nerazzurra deve ancora essere messo in bacheca, ma se così sarà si tratterà del frutto del lavoro di tutte le componenti. Un lavoro partito nel 2021, dopo l’addio di Antonio Conte con la festa scudetto ancora in corso, ma non solo.

Il lavoro di Simone Inzaghi è passato anche per momenti difficili, come la delusione per il titolo perso nel 2022, ma è stato valorizzato anche dalle mosse compiute dalla società sul mercato. In sede di acquisti, certo, ma anche di rinnovi, perché ad altissimi livelli trattenere un top player e accontentarlo può valere come un super innesto dall’estero.

La Premier League su Simone Inzaghi: contromossa Inter

Per questo l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno continuando a lavorare a fari spenti per blindare due dei gioielli dell’universo nerazzurro. Se le trattative per il prolungamento di capitan Lautaro Martinez sono in corso, a breve si inizierà a parlare anche del rinnovo dello stesso Simone Inzaghi, che andrà a scadenza nel giugno 2025.

Il tecnico piacentino, complice anche le ottime campagne europee, è ormai un top manager le cui doti sono riconosciute anche a livello internazionale. Chelsea e Manchester United, ma anche il Liverpool a caccia dell’erede di Klopp, avrebbero già preso informazioni e sarebbero pronte a fare ponti d’oro per Inzaghi, proponendogli un ingaggio vicino ai 9 milioni, quasi il doppio dei 5,5 netti percepiti a Milano. Prima della fine del campionato l’Inter punta a far firmare a Inzaghi il rinnovo, per proseguire un ciclo che tutto l’universo nerazzurro auspica sia ancora molto lungo.