Giuntoli si riscatta, un gioiello della Nazionale è pronto a firmare | Era seguito da tutte le Big

Giuntoli piazza un nuovo colpo: è pronto a chiudere per il gioiello italiano già seguito dalle migliori squadre del campionato

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo il momento più complicato dell’intera stagione. Partiti in punta di piedi e senza favore ai pronostici, era arrivata pian piano a lottare per lo Scudetto con l’Inter, prima di avere una terribile frenata negli ultimi match di campionato.

Il sogno di riportare il trofeo a Torino dopo 3 anni era più che vivo dopo il filotto di vittorie di dicembre e gennaio, ma è svanito in seguito ai due pareggi con Verona ed Empoli per 2-2 ed 1-1 e le sconfitte, entrambe per 1-0, contro l’Inter e l’Udinese.

A prescindere dai risultati delle prossime gare, oramai la rosa di Simone Inzaghi è scappata e sembra non avere nessuna intenzione di fermarsi. Lo confermano i dati, che li collocano sempre più primi in campionato con il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A.

In ogni caso, l’obiettivo primario della stagione dichiarato dalla squadra piemontese è quello di posizionarsi tra le prime quattro e nonostante le inseguitrici si stiano sempre più avvicinando, la Juventus si trova in una posizione più che rassicurante.

Verso il futuro

Il dirigente della Juventus, arrivato quest’anno dal Napoli, Cristiano Giuntoli, guarda già con decisione al futuro e dunque alla prossima stagione, nella quale, a differenza dell’attuale in corso, affronteranno tre competizioni, tra cui campionato, Coppa Italia e ipotetica Champions League.

È già stato definito che ci sarà un’importante rivoluzione in casa bianconera, soprattutto per limare il monte ingaggi, poichè molti di essi pesano con insistenza sulle casse del club. In dubbio per la riconferma e dichiarati possibili partenti, ci sono Chiesa, Kean, Kostic, Irling Junior e Alex Sandro.

Obiettivo in lista

Dopo ben 9 anni, l’avventura del brasiliano arrivato dal Porto è giunta oramai ai titoli di coda. Per tal motivo, la dirigenza è già a lavoro per trovare il suo sostituto e pare che tutti gli indizi portino a Riccardo Calafiori, il giovanissimo difensore del Bologna e della Nazionale Under 21 italiana.

Il classe 2002 fu acquistato a 3.5 milioni di euro dai rossoblù, ma occhio all’altissima clausola di rivendita posseduta dal Basilea, che si aggira intorno al 40%. La sua valutazione, data la giovane età e il rendimento in campo, è di circa 30 milioni di euro. Un prezzo congruo per un giocatore così duttile e che sarà il futuro del calcio italiano.