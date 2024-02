Immobile puoi anche partire: Lazio, individuato il suo sostituto naturale | In Italia lo conoscono tutti

In Italia è oramai uno dei più conosciuti, Immobile è pronto a dire addio: individuato il suo sostituto: ecco chi è

Ciro Immobile è uno dei migliori attaccanti italiani dell’ultima generazione. Una punta che fa della profondità in campo aperto la sua arma migliore, fiutando il pallone e scaraventandolo in rete come pochi attaccanti in circolazione.

Pochi giorni fa è stata per lui la sua 200esima rete in Serie A, consacrando il suo nome nella storia della Lazio e del calcio italiano. È divenuto l’ottavo calciatore a raggiungere questa cifra nella storia della competizione, 10 anni dall’ultimo che ci è riusciuto, Antonio Di Natale con l’Udinese.

Dei 200 totali, ben 167 sono stati segnati con la maglia biancoceleste, precisamente dal 2016 al 2024. Le restanti sono con la maglia granata del Torino, con 27 reti e 5 con la maglia rossoblù del Genoa, la squadra che gli ha donato una seconda vita, grazie alla risoluzione di svariati problemi fisici da parte dello staff medico.

Il dato che però rende giustizia del suo incredibile traguardo, è il rapporto dei gol con le partite ed i minuti giocati. In questo, è il terzo miglior marcatore di sempre della Serie A, con 341 partite impiegate, dietro le 296 di Meazze e le 238 di Nordhal.

Bomber da record

L’attaccante italiano di Torre Annunziata è il terzo italiano di sempre a vincere una scarpa d’oro, dietro a mostri sacri come Luca Toni e Francesco Totti. Un premio vinto per una stagione memorabile, raggiungendo un traguardo storico nella stagione 2019-2020.

Grazie al gol contro il Napoli, ha chiuso il campionato segnando 36 gol, eguagliando il record di Gonzalo Higuain nello stesso stadio e diventando al suo pari, il giocatore più profilico di sempre in una singola annata della Serie A.

Cambio in arrivo

Il suo futuro dopo 8 anni alla Lazio è però in bilico. La Lazio è cambiata rispetto ad anni fa, così come il suo gioco che non verticalizza più come prima e non cerca di lanciare Immobile a rete. Di fatti il suo bottino realizzativo è notevolmente calato, facendoci assistere ad una vera e propria involuzione.

Il presidente Claudio Lotito e la dirigenza biancoceleste stanno già lavorando per individuare il prossimo sostituito. Tra i vari profili sondati si ipotizza un ritorno di fiamma per Joel Pohjanpalo, del quale già si discuse anni addietro, attaccante finlandese del Venezia, attualmente capocannoniere in Serie B con 14 gol in 22 partite disputate, che rispecchia a pieno le caratteristiche volute da Maurizio Sarri.