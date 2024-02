Theo Hernandez ci serve per forza: la Big è uscita allo scoperto | Già pronta l’offerta finale

Milan al bivio: sul campo c’è una stagione da salvare, sul mercato i tifosi tremano per l’addio dell’esterno francese.

Virtualmente fuori dalla corsa allo scudetto già dall’inverno, ma anche piuttosto comodo in una terza posizione che non sembra attaccabile e che anzi si potrebbe cercare di migliorare attaccando il posto d’onore della Juventus.

Questa è la fotografia della stagione del Milan a tre mesi dalla fine della stessa. Non certo un quadro idilliaco e quello che la società si era prefigurata in estate, se si aggiunge la brutta delusione dell’eliminazione dalla Champions League già al termine della fase a gironi, che si aggiunge alla precoce uscita di scena dalla Coppa Italia.

Sulla carta, tuttavia, si tratta dello scenario migliore per cercare di fare più strada possibile in Europa League, torneo dove i rossoneri sono stati “retrocessi” proprio dopo il terzo posto nel girone di Champions. Dal cammino che la squadra farà in questo torneo potrebbe dipendere il futuro di Stefano Pioli, la cui posizione quest’anno è stata messa in discussione come mai era accaduto in precedenza.

Proprio la quasi certezza di poter partecipare alla Champions League anche nella prossima stagione permetterà però a proprietà e dirigenti di iniziare a programmare con un discreto anticipo le mosse di mercato da compiere in estate nel tentativo di rendere la rosa sempre più competitiva.

Milan, il nodo rinnovi si fa scottante: in bilico il futuro di due big

Il primo nodo da sciogliere sarà proprio quello relativo al nome dell’allenatore al quale toccherà rinnovare la caccia allo scudetto della seconda stella oltre che far ben figurare la squadra nella nuova Champions. Quanto alla campagna acquisti-cessioni, come accade per quasi tutti i top club internazionali le strategie saranno determinate dalle offerte.

La rosa del Milan è piena di campioni ambiti dalle squadre più forti del continente. Da Rafa Leao a Mike Maignan fino a Theo Hernandez, sono tanti i fuoriclasse che farebbero le fortune dei club principali. Se però il portoghese è fresco di rinnovo fino al 2028, per la coppia francese, in scadenza nel 2026, sta per arrivare il momento della verità.

Theo Hernandez sulle orme del fratello: decisa la sua prossima destinazione

Il futuro in rossonero dell’esterno sinistro e del portiere è tutt’altro che certo. In estate la società sarà di fronte a un bivio: trattare il rinnovo o aprire a eventuali cessioni. E se per Maignan il PSG è sempre in agguato, anche nel caso di Theo l’eventuale club acquirente ha ormai sembianze chiare. Il futuro dell’ex Real Madrid potrebbe infatti essere in Germania, nel nuovo Bayern Monaco.

I bavaresi si preparano a vivere un’estate di cambiamenti. In attesa di individuare l’allenatore che prenderà il posto di Thomas Tuchel, il sicuro addio di Alphonso Davies, promesso sposo del Real Madrid, aprirà un buco a sinistra. Proprio Hernandez è la prima scelta del club, esattamente un anno dopo la cessione del fratello maggiore di Theo, Lucas, al PSG. Dopo cinque stagioni e le tante partite giocate quest’anno con la fascia da capitano al braccio, il sacrificio di Hernandez per il Milan sarebbe doloroso, ma rischia di diventare inevitabile in caso di offerta irrinunciabile.