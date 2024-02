Il Campione del mondo ha deciso: non firma con De Laurentiis e lascia l’Italia | Epilogo sconvolgente

Il Napoli deve cancellare il suo nome dalla lista dei possibili candidati per il progetto. Ecco come cambiano le strategie.

Non c’è pace in casa Napoli. Dopo una discreta reazione in Champions League che è valsa il pareggio contro il Barcellona di Xavi, la faticosa rincorsa in campionato continua. Non sarà facile colmare il gap di 12 punti che separa i partenopei dal quarto posto, l’obiettivo minimo di questa stagione.

L’arrivo in panchina di Mister Calzona non può di per sé risolvere tutti i problemi della squadra. Le prime partite del nuovo tecnico però dovranno servire per ritrovare convinzione e possibilmente entusiasmo, ingrediente quest’ultimo che può aiutarti a rendere speciale il percorso.

Persino il presidente De Laurentiis si attende un cambio di passo deciso, con una serie di risultati positivi che possano riportare il sole in città. I tifosi stanno soffrendo e si meritano di più.

Tre allenatori in panchina per un obiettivo difficile ma non impossibile da conquistare. Molto dipenderà ovviamente dal rendimento delle altre squadre. Parte ufficialmente in questa ora la missione di Osimhen e compagni. Con il lavoro quotidiano e senza cercare alibi, tutto è possibile.

La lista si accorcia

Prima dell’arrivo di Calzona si erano fatti tanti nomi per la panchina del Napoli, con la permanenza nel capoluogo campano di Walter Mazzarri che avrebbe normalizzato il tutto. Una serie di risultati negativi però ha compromesso tutto, evidenziando come l’ex Garcia avesse persino fatto meglio.

Nella lista dei candidati per la panchina, dopo incontri segreti e no indigesti, era stato scritto anche il nome di un Campione del Mondo. Poi è arrivata la scelta del presidente De Laurentiis che ha forse ritenuto non adatto il candidato. Ecco invece quale sarà il suo futuro da allenatore.

Nuova chance in arrivo

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino non sarà certamente a Napoli il futuro da tecnico di Fabio Cannavaro. L’opzione più credibile a questo punto, dopo il fallimento del percorso a Benevento, è la Corea del Sud. Si tratterebbe di una nuova esperienza in Asia per Cannavaro.

Dopo aver ricevuto le proposte di Besiktas e Polonia, l’ex difensore della nazionale italiana starebbe ora valutando l’ipotesi di guidare la nazionale sudcoreana, delusa dall’esperienza in Coppa d’Asia, quando in panchina sedeva Klinsmann. Cannavaro, che avrebbe accettato di entrare a far parte dello staff tecnico del ct Luciano Spalletti, è pronto a tornare in pista.