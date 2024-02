Disastro Inter, vertici furiosi dopo la fuga di notizie: “Non hanno forza economica” | Operazioni bloccate in estate

In casa nerazzurra è già partita la programmazione per la prossima stagione, ma spunta un’anticipazione che spaventa i tifosi.

Se non fosse stato per l’infausta notte di dicembre in Coppa Italia contro il Bologna, l’andamento stagionale dell’Inter sarebbe prossimo all’eccellenza. Nessuno, però, si sa, è perfetto e anche le squadre che hanno iscritto il proprio nome nella storia del calcio internazionale sono incappate in giornate storte.

La formazione di Simone Inzaghi è dominatrice assoluta in campionato, già campione della Supercoppa Italiana e in vantaggio sull’Atletico Madrid dopo l’andata degli ottavi di Champions League. Il popolo nerazzurro, i dirigenti e lo stesso tecnico piacentino avrebbero firmato per un andamento di questo tipo la scorsa estate, in pieno mercato.

Oggi sembrano infatti lontanissimi i giorni in cui l’ambiente era scosso dal “tradimento” di Romelu Lukaku, il cui cambio repentino di opinione in merito al proprio futuro all’Inter spinse il club a cambiare in corsa i piani di mercato non solo per quanto riguarda la composizione di un attacco dove era già certo l’arrivo di Marcus Thuram.

Insomma, il fatto di non poter avere sulle maglie della prossima stagione la coccarda tricolore è un particolare quasi irrilevante a pochi giorni dall’inizio di una primavera nella quale i tifosi si preparano a festeggiare la storica conquista del 20° scudetto, senza porsi limiti per quanto riguarda il cammino in Champions.

Inter, è già mercato: due colpi in arrivo, ma arriva una doccia fredda

Forse, però, a rendere ancora più orgoglioso chi ha l’Inter nel cuore è il fatto che la società sia ancora davanti a tutte le altre pure in sede di programmazione. La conferma arriva dai colpi a parametro zero già definiti per la prossima stagione, quelli di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi, strappati in anticipo a una folta concorrenza.

Immaginare di inserire un centrocampista moderno come il polacco e una punta di esperienza e valore internazionale come l’iraniano in una rosa già così forte non può che far sognare i tifosi, eppure all’orizzonte ecco spuntare una venatura di preoccupazione del tutto inattesa e che riguarda proprio il calciomercato.

Niente ritorno a casa per Di Gregorio: l’agente gela l’Inter

Ai piani alti dell’Inter non sono infatti piaciute le dichiarazioni rilasciate a TvPlay da Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza si sta confermando tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A e sembra pronto per l’approdo in un top club. Questo però non sarà l’Inter, almeno secondo Belloni.

“I nerazzurri non hanno la forza economica per fare un’offerta importante per Michele – le parole dell’agente – Di Gregorio è legato all’Inter per esserci cresciuto, ma non è tifoso e da quando è andato via non abbiamo avuto altri contatti. L’unico legame è la piccola percentuale sulla futura rivendita”. Un’anticipazione che assomiglia a una sentenza e che avvicina Di Gregorio ad un futuro da avversario dell’Inter. Belloni ha infatti espresso una chiara preferenza per il futuro del proprio assistito: “La Premier attira chiunque, ma preferirei tenerlo in Italia”.