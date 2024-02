Da qui non te ne vai: Lotito convince anche lui | Un altro top player rinnova il contratto

La Lazio può finalmente festeggiare il rinnovo di contratto di uno dei giocatori chiave del progetto di Maurizio Sarri.

In casa biancoceleste quest’anno non è così facile trovare delle certezze. Colpa di risultati altalenanti e di una classifica che non rispecchia la qualità della rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Col senno di poi, sarebbe facile prendersela con alcuni interpreti ma è stato proprio l’organico a mancare.

In casi di emergenza o nel momento di assenze prolungate per infortuni, i sostituti non si sono dimostrati tutti all’altezza, allungando di fatto un’ombra sulla campagna acquisti della scorsa estate. Dal vice Ciro Immobile all’erede di Milinkovic Savic, qualcosa non è andato come i tifosi avrebbero voluto.

Il bello del calcio tuttavia è proprio la sua capacità di rigirare i giudizi in concomitanza di un risultato positivo e così è stato. La prestigiosa vittoria dell’Olimpico contro il Bayern Monaco, tra tante difficoltà di questa stagione, rappresenta una grande opportunità di rivincita collettiva.

Contro i critici e soprattutto contro chi ha smesso di credere in questo gruppo. Al di là del gioco espresso e delle potenzialità dei singoli, la società ora vuole chiudere un’altra importante operazione di mercato. A volte un rinnovo di contratto vale tanto quanto un nuovo acquisto.

Un segnale importante

Ormai lo sanno tutti: con l’arrivo della primavera non solo si capisce se la squadra potrà raggiungere l’obiettivo stagionale ma arriverà anche il tempo di pensare al futuro. In particolare, in vista della prossima stagione ci sono alcuni giocatori che hanno deciso di restare e vincere insieme.

Dopo il rinnovo del portiere Provedel infatti il tecnico Maurizio Sarri può festeggiare ancora. Il calciatore sembra essere sempre più vicino a un altro “sì” per la gioia di un popolo che è restato troppo tempo con il fiato sospeso. Ecco di chi si tratta.

Zaccagni tra campo e rinnovo

Secondo quanto riportato da Lazionews.eu è soltanto questione di tempo per l’incontro che avverrà tra la Lazio e i rappresentanti di Mattia Zaccagni. Il calciatore sembra essere orientato a restare nella Capitale, diventando così uno dei simboli del club biancoceleste.

Se dal punto di vista tecnico e tattico nessuno in casa Lazio se la sente di discutere le qualità dell’ex Hellas Verona, ci sono un paio di cose da sistemare a livello burocratico. La scadenza dell’attuale accordo a giugno del 2025 mette una certa fretta alla dirigenza, pronta a chiudere l’accordo.