La Juve spaventa i tifosi: semaforo verde per l’addio di un big | L’offerta è mostruosa

I tifosi sono preoccupati in seguito alla notizia: la Juve vorrebbe accettare l’offerta shock per un big della rosa

Nonostante ci siano delle date prestabilite nelle quali si aprono le trattative tra le squadre che danno vita al calciomercato, sia in estate che in inverno, esse non si fermano mai. Le notizie e le informazioni viaggiano a qualunque ora del giorno, tutti i giorni e tutti i mesi dell’anno.

È il caso della Juventus di Massimiliano Allegri, la quale sarà sicuramente una delle protagoniste del prossimo mercato, il cui budget certamente dipenderà dal piazzamento in campionato, non essendo iscritta quest’anno a nessuna competizione europea.

Ciò che è certo è che sicuramente non sarà un mercato come gli scorsi anni, considerando che il potere economico, il valore della rosa, in precedenza tra le più forti d’Europa e i risultati ottenuti, tra cui il filotto dei nove campionati e le due finali di Champions League, non sono minimamente paragonabili allo stato attuale.

Un mercato che può essere definito di reazione, ossia che la società bianconera assumerà un approccio che studierà nei minimi dettagli le cessioni e gli acquisti, cercando di far riequilibrare quanto più possibile i conti totali al termine del calciomercato.

Idee in programma

Sono due i punti fondamentali sui quali la dirigenza della Juventus lavorerà: lunghezza della rosa e monte ingaggi. Il primo poichè la rosa, a prescindere dal piazzamento ottenuto al termine della stagione, dovrà affrontare tre competizioni. Il secondo, poichè è la rosa con il totale degli stipendi più alto della Serie A.

A tal proposito, ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa bianconera, che sia in termini di rinnovi o cessioni, per sfoltirlo, poichè pesano con insistenza sulle casse del club. Sul taccuino dei possibili partenti ci sono Kean, Kostic, Chiesa, Irling Junior, Alex Sandro e si deciderà sul futuro di Szczesny, che ha ancoras un anno di contratto a 6,5 milioni annui.

Offerta monstre

Ci sarebbe una trattativa, che inizialmente non era nelle intenzioni della dirigenza bianconera, ma che farebbe gola per la possibile cifra offerta e permetterebbe di operare con estrema tranquillità sul mercato, andando anche a puntare a calciatori top.

Si tratta dell’ipotetica cessione di Gelson Bremer, arrivato alla Juventus per una cifra di circa 40 milioni di euro versate nelle casse del Torino. Il Brasiliano è finito sul taccuino di una big europea, il Manchester United, che però dovrà offrire una cifra pari a circa 60/70 milioni di euro per far approdare in Inghilterra uno dei difensori più forti del campionato di Serei A.