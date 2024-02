Ci hanno massacrati: mondo del calcio scandalizzato | Squadra aggredita, parte la conta dei feriti

La notizia arrivata in redazione è devastante e preoccupa milioni di appassionati di calcio. Ecco cosa è successo.

Non ci sono veramente più parole per descrivere quello che è successo questa volta nel mondo del calcio. Lo sport più bello del mondo macchiato da un nuovo episodio di violenza collettiva.

Potrà sembrare persino strano parlare di vittime o di colpevoli perché alla fine, ciò che resta, è un’altra lezione buttata al vento. Il movimento intero dovrà interrogarsi su ciò che è successo e perché continuiamo a raccontare episodi del genere.

Le parole che accompagnano l’evento sono terribili e non hanno nulla a che vedere con il gioco. In tanti hanno riportato la notizia parlando di tragedia sfiorata. Non si riesce a capire come mai una rivalità sportiva debba per forza di cose sfociare nella violenza e nutrirsi della assoluta mancanza di buon senso.

In un periodo di guerra e devastazioni, questo tipo di lessico può rendere ancora più duro il contesto. Quando si parla di calcio invece tutto ciò non dovrebbe assolutamente esistere. Anche in questo caso però arrivano ulteriori particolari che non fanno che aggravare il quadro della situazione.

Ecco cosa è successo

Come riportato da Tuttomercatoweb in Brasile è successo qualcosa di veramente molto grave. Un episodio che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Quando c’è di mezzo la violenza non si può raccontare con serenità ciò che questo sport dovrebbe offrire.

“L’autobus su cui viaggiavano i giocatori del Fortaleza è stato attaccato da alcuni tifosi dello Sport Recife”. Una notizia che, di per sé, non preannuncia nulla di buono. In attesa di aggiornamenti, la situazione è di per sé già molto tesa.

Attimi di terrore

Al termine della partita di Copa do Nordeste è infatti successo l’impensabile: “L’autobus della delegazione del Fortaleza, che trasportava atleti, staff tecnico e dirigenti, è stato attaccato con bombe e pietre dai tifosi dello Sport mentre lasciava la Pernambuco Arena”.

Il comunicato del club brasiliano si sporca di nuovi e terribili dettagli: “Sei giocatori sono stati colpiti: João Ricardo è rimasto ferito con un taglio al sopracciglio e il terzino sinistro Gonzalo Escobar ha subito un colpo alla testa, un taglio alla bocca e uno al sopracciglio. Il terzino destro Dudu, i difensori Titi e Britez e il centrocampista Lucas Sasha sono rimasti feriti da schegge di vetro e hanno perso molto sangue”.