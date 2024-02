Rossoneri gelati, panico dopo l’intervento: “Ha rischiato la caviglia” | Le immagini sono fortissime

Grande spavento dopo quello che è successo. Gli amanti del calcio non possono restare indifferenti di fronte a un episodio del genere.

In epoca di VAR tutte le azioni in campo e le conseguenti decisioni arbitrali possono finire nell’occhio del ciclone. In questo caso tuttavia non c’è stato nemmeno bisogno di discutere perché quello che è successo non merita ulteriori commenti o approfondimenti.

L’episodio è chiaro, solare e fortunatamente non ha messo in pericolo il regolare svolgimento della gara e soprattutto l’incolumità del calciatore. Certo, meno foga e un po’ più di attenzione avrebbero fatto bene al calciatore e alla partita, considerato anche il contesto.

L’autore di questo intervento non solo non si è nemmeno scusato ma sui social ha ripostato diversi video delle sue giocate migliori come se nulla fosse, compreso quell’episodio così discusso. Un modo forse per evidenziare la propria innocenza e sfuggire all’evidenza dei fatti.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e il diretto interessato non ha certamente fatto una bella figura. Non si tratta soltanto di un episodio in sé ma anche del comportamento in generale tenuto dal personaggio pubblico. Ecco di chi si tratta e qual era il contesto di una gara che avrebbe dovuto limitare giocate pericolose.

L’ex rossonero ha rischiato grosso

Hanno visto tutti quello che è successo. Nel corso della partita di beneficenza “Match for hope“, gara svolta nello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, c’è stato davvero un brutto fallo tra un personaggio social e una grande stella rossonera.

Protagonisti dunque lo youtuber e streamer IShowSpeed e il talentuoso Kakà. Il vincitore del Pallone d’Oro nel 2007 ha rischiato grosso a causa di un intervento molto irruente subito proprio mentre aveva il possesso del pallone.

Tifosi rossoneri in ansia

Chissà cosa avranno pensato i tifosi del Milan, abituati alle folate offensive del brasiliano, quasi sempre concluse con gol o assist per i compagni. In questo caso l’intervento alla caviglia da parte di IShowSpeed avrebbe potuto mettere a serio rischio l’incolumità dell’ex calciatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)

Fortunatamente non è successo nulla di grave e lo youtuber se l’è cavata con un giallo. Nonostante la pericolosità dell’intervento, ci sono state persino proteste da parte dell’autore del fallo, con Kakà che lo ha guardato incredulo. Non proprio un comportamento da gara di beneficenza.