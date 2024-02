Milan, trattative già in corso per il bomber | Giroud può anche partire: la numero 9 sarà in ottime mani

Fari puntati su colui che vestirà i panni del futuro bomber del Milan. C’è già stato un indizio in particolare per i media.

Tra Europa e campionato. Il Milan può decisamente gestire il vantaggio accumulato nella gara d’andata contro il Rennes e pensare anche all’inseguimento della Juventus, attualmente salda al secondo posto in classifica. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rincuorato i suoi e darà del filo da torcere a chiunque da qui al termine della stagione.

Sarà questo il giusto approccio per centrare l’obiettivo minimo stagionale e perché no, provare a vincere un trofeo che manca nella bacheca del Milan. Al di là della seccatura di giocare il giovedì sera, a poche ore dalle gare di campionato, il club rossonero vuole provare a giocarsi le sue chance.

L’Europa League sarebbe il trofeo in grado di salvare la panchina di Stefano Pioli. Solo grazie a un’affermazione del genere infatti il tecnico spazzerebbe via le critiche, sentendo ancora più sua una squadra ancora alla ricerca della continuità.

Il momento di Giroud e compagni resta comunque positivo e da grande squadra qual è il Milan dovrà cercare di ottenere il massimo da tutte le partite che la attendono da qui a fine stagione. Poi arriverà il tempo del mercato e delle scelte. Una di queste sembra essere già stata fatta.

La staffetta è pronta

C’è chi rallenta e chi invece è pronto a subentrare al suo posto, come vale nell’atletica per la staffetta. Chi può uscire è naturalmente il bomber francese Olivier Giroud che, nonostante l’età (a settembre spegnerà 38 candeline) continua ad essere un punto di riferimento per il Milan.

In Via Aldo Rossi sono in corso valutazioni su chi dovrà invece indossare la maglia numero 9, trasformando i propositi in gol e vittorie. Dal volto del nuovo bomber dipenderà la sorte della prossima stagione rossonera.

Come Ibra

Secondo TMW il Milan avrebbe l’intenzione di continuare con il serbo Luka Jovic ma a condizioni diverse da quelle attuali. Parliamo naturalmente dell’ingaggio che, a partire dalla prossima stagione, non sarà inferiore ai 5 milioni di euro netti. Una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza.

Con la possibile partenza di Giroud (con la famiglia che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe voglia di America e quindi di MLS), sarebbe proprio l’ex Eintracht Francoforte a recitare il ruolo del bomber. La strada alternativa porta invece alla permanenza di Giroud per un altro anno (operazione “alla Ibra”) e a nuove riflessioni su un possibile nuovo innesto là davanti.