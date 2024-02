Dirigenti della Juve increduli, il genitore del talento non firma il rinnovo | Vuole portarlo in Premier

In casa bianconera tiene già banco il mercato: sul tavolo importanti contratti da rinnovare, ma regna il pessimismo.

Il sogno della cinquina è più vivo che mai, con tutte le conseguenze positive che ciò avrebbe per l’intero movimento italiano, oltre che per le singole squadre interessate. Stiamo ovviamente parlando della possibilità che l’Italia si presenti con cinque formazioni al via della prossima Champions League.

In pochi, dopo la magica scorsa stagione, nella quale la Serie A ha piazzato una finalista per ciascuna delle tre competizioni europee, senza tuttavia riuscire a sollevare alcun trofeo, si sarebbero aspettati un bis nella stagione in corso. E invece, dalla Champions alla Conference, le cose stanno andando molto bene, come attestato dal ranking Uefa.

Come noto, chiudere l’annata entro le prime due posizioni darebbe diritto a iscrivere cinque squadre alla nuova, rinnovatissima formula della Champions, senza contare eventuali exploit ulteriori, leggi la vittoria dell’Europa League da parte di una squadra che non chiuderà il campionato tra le prime cinque.

Per sapere la verità potrebbe essere sufficienti poche settimane e il “verdetto” è molto atteso di fatto dall’intera colonna sinistra della classifica. Inter a parte, di fatto già certa di partecipare alla prossima Champions, mezzo campionato è ancora in corsa e esserci o non esserci può fare tutta la differenza del mondo anche, se non soprattutto, a livello di bilanci.

Mercato Juventus, in stallo il rinnovo di due big

La Juventus non fa eccezione, anzi. Dopo un anno di assenza dalle coppe alla Continassa c’è assoluto bisogno di tornare a contare sugli introiti della Champions, anche in chiave mercato, inteso sia come potere d’acquisto a livello economico, sia come appeal da esercitare su chi è già in rosa per arrivare al rinnovo e sugli obiettivi già fissati per rinforzare l’organico.

Insomma, la certezza di tornare in Champions League va conquistata il prima possibile, dopodiché entreranno nel vivo le trattative per rinnovare contratti pesanti come quelli di Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Quest’ultimo andrà a scadenza nel 2025, mentre il centrocampista francese potrà svincolarsi tra quattro mesi e potenzialmente già adesso sarebbe libero di firmare per un altro club.

Juventus, la madre-agente di Rabiot medita l’addio: si fa avanti la Premier

Vicecapitano della Juventus, punto fermo dello scacchiere di Allegri, Rabiot è atteso da una decisione chiave per la propria carriera. A 29 anni sta per arrivare il momento di una firma “cruciale” per il futuro. La Juve è la priorità del giocatore, la cui madre-agente, Veronique, ha però già ricevuto diverse, ricche proposte da parte di top club della Premier League.

Come riportato dal Sun, Arsenal, Liverpool e Tottenham si sarebbero fatte avanti con “argomenti” molto validi. Il campionato inglese è sempre stato nei sogni di Adrien, pertanto lo stallo nel rinnovo con la Juventus dipende anche da questo. Nel 2023 la firma arrivò a inizio estate. Tutto lascia pensare che quest’anno la verità emergerà molto prima.