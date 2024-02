Terremoto in casa Inter, il più amato non sigla il rinnovo | Addio fissato a fine stagione

Le parti sono troppo distanti e il calciatore è pronto a salutare la squadra nerazzurra. Ecco come cambiano gli equilibri in campo.

L’Inter prepara le mosse per la prossima stagione ma rischia di presentarsi ai nastri di partenza senza uno dei protagonisti assoluti della rosa di Simone Inzaghi. Questione di opportunità ma anche di comportamenti virtuosi che hanno permesso al club di Viale della Liberazione di tornare in alto sia in Italia sia in Europa.

Le trattative per il rinnovo di contratto non stanno esattamente andando come la tifoseria vorrebbe. Ci sono infatti tra il calciatore e il nuovo accordo da firmare diverse insidie. Non solo valutazioni di tipo economico ma anche garanzie sul progetto.

Ecco perché quella che sembrava essere soltanto qualche mese fa una semplice formalità da sbrigare, si è trasformata improvvisamente in una trappola. Il calciatore starebbe seriamente pensando a questo punto a un futuro lontano da Milano.

Segnali in questo senso non erano ancora arrivati ma il club conta più di ogni calciatore, seppur decisivo quando è stato il momento di scendere in campo. Ecco di chi si tratta e qual è stata alla fine la scelta dell’Inter.

Dentro o fuori

La differenza tra una fumata bianca e una nera, a questi livelli, la fa anche un piccolo dettaglio. Il calciatore si è trovato fin qui molto bene all’Inter, sentendo Milano come una seconda casa. E allora cosa è successo?

Secondo le ultime ricostruzioni di Tuttosport il tema legato ai rinnovi di contratto non agita gli animi in casa nerazzurra ma prevede qualche cambiamento importante all’orizzonte. Stiamo parlando di un titolare che nelle ultime settimane avrebbe preso le distanze dal mondo Inter.

Cessione in vista

Secondo il quotidiano torinese infatti in casa nerazzurra tornerà presto d’attualità la cosiddetta “cessione di un big”. Tutti gli indizi portano a Denzel Dumfries, al momento molto lontano da un accordo con la dirigenza per rinnovare il proprio contratto oltre l’estate del 2025.

I nerazzurri hanno proposto all’olandese un contratto a cifre importanti (si parla di circa 4 milioni di euro a stagione, ndr) ma il calciatore e l’entourage sparano alto. Senza il Decreto Crescita infatti la montagna da scalare si fa sempre più ripida. Dumfries diventa a questo punto l’uomo da sacrificare per sistemare i conti e dare fiducia a Buchanan. Simone Inzaghi crede nel canadese ed è pronto a dargli una nuova chance sulla corsia destra.