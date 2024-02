Clamoroso Real Madrid, si complica la trattativa per Mbappè | L’attaccante chiede aiuto ai suoi legali

L’attaccante francese ha scelto di lasciare il PSG a parametro zero: la destinazione sembra scontata, ma spunta una complicazione inattesa.

Il calciomercato, si sa, non si svolge “soltanto” durante le finestre ufficiali, quella, lunghissima, estiva e quella di gennaio. Ai giorni nostri l’espressione “è sempre calciomercato” non è affatto un luogo comune, perché di trattative e cambi di maglia si parla davvero durante tutto il corso della stagione.

Il riferimento principale va ovviamente agli affari che si concretizzano a parametro zero. Operazioni che sulla carta sembrano “semplici”, in quanto non prevedono negoziazioni e accordi tra un club e l’altro, non essendoci passaggio di denaro, ma che sono comunque particolarmente elaborate per una serie di motivi “tecnici”.

Si pensi alle commissioni da corrispondere agli agenti, che su queste operazioni iniziano a lavorare con mesi d’anticipo, fino alla serie di incontri necessari per trovare la quadra con lo stesso procuratore del calciatore su ingaggio, da discutere rigorosamente al netto, premi, bonus e magari ricchi bonus alla firma.

Dettagli, questi, che riguardano ovviamente quasi esclusivamente le grandi firme del pallone mondiale, che tuttavia sono ben di rado protagonisti di trasferimenti di questo tipo. Le eccezioni però non mancano mai e a questa voce appartiene Kylian Mbappé. Al termine di una lunga riflessione, infatti, il fuoriclasse di Bondy ha comunicato al PSG l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Real Madrid-Mbappé: ostacolo imprevisto per l'”affare del secolo”

La sua destinazione sarà con ogni probabilità il Real Madrid. L’ufficialità ancora non c’è e quasi sicuramente non ci sarà a breve, ma a riguardo non sembrano esserci dubbi. Del resto i Blancos corteggiano l’attaccante da mesi e sono già stati vicini ad ingaggiarlo nelle ultime due sessioni estive di mercato.

Facile allora immaginare che da diverso tempo i dirigenti del Real e i rappresentanti del giocatore stiano lavorando sui dettagli di un contratto che sarà molto ricco di pagine e di clausole, oltre che… di zeri. La voce diritti d’immagine sarà tra le più importanti, ma a tale proposito dalla Francia è arrivata una notizia che potrebbe mettere clamorosamente a rischio la realizzazione dell’affare.

Kylian Mbappé e la strana storia del copyright

Mbappé ha infatti deciso di mettere il copyright sulle proprie esultanze. Già, proprio così e allora la scena classica dopo i gol di KM, quella che vede il giocatore incrociare le braccia sul petto, può diventare a breve “di proprietà” dello stesso attaccante. E non finisce qui, dato che Kylian e il suo entourage, sostenuto dal pool di legali del giocatore, vorrebbero andare anche molto oltre.

L’intenzione sarebbe infatti quella di compiere la stessa operazione su alcune delle frasi più celebri del giocatore. “Aforismi” come “A me non devi parlare di età” o “Non sei contento? Tripletta” potrebbero venire registrati nientemeno che presso l’ufficio per la proprietà intellettuale dell’UE. Chissà cosa ne penserà Florentino Perez e se davvero tutto questo potrà mettere in discussione uno dei “matrimoni” più attesi e chiacchierati del calcio mondiale.