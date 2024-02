Ultima ora in casa Milan, cambio di guardia in panchina: “Difficile rifiutare” | Il nuovo tecnico esce allo scoperto

Inizia il valzer delle panchine in Serie A. Ecco il nome più gettonato per guidare i rossoneri verso lo scudetto.

Il tempo e il credito a disposizione sono finiti già da un pezzo. Il Milan e Stefano Pioli potrebbero davvero separarsi a fine stagione. Colpa di un rendimento al di sotto delle aspettative e in particolare di un mercato che non ha tradotto sul campo i sogni in risultati di alto livello.

Il tecnico rossonero convive ormai da settimane con i nomi dei possibili candidati alla successione. Il Milan è uscito anticipatamente dalla competizione più importante, la Champions League e in campionato non ha mai veramente lottato per lo scudetto, a differenza di una Juventus che ha mollato l’osso solo nell’ultimo periodo.

Lo scenario più probabile coincide dunque con una visione ben precisa. Un nuovo progetto tecnico e un uomo in grado di far ritrovare agli uomini migliori le giuste motivazioni per affrontare da protagonisti i percorsi in Italia e in Europa.

La dirigenza si sarebbe convinta della bontà della scelta. Cambiare guida tecnica e puntare su un tecnico che abbia idee sì innovative e che sappia valorizzare al meglio il patrimonio tecnico a disposizione. Se i nuovi non si sono inseriti alla perfezioni nei meccanismi significa che qualcosa non è andato per il verso giusto.

Un nome che accontenta tutti

Si è vociferato di un possibile accordo con Antonio Conte, ancora tutto da verificare. Stefano Pioli ha ancora qualche chance di restare a Milanello? Forse soltanto attraverso la vittoria dell’Europa League, competizione che il Milan, almeno a parole, intende onorare.

Nelle ultime settimane però il nome dell’outsider si sta facendo spazio tra i candidati alla panchina rossonera. Si tratta di un nome che accontenta tutti proprio perché è evidente cosa possa dare il suo impatto al gruppo che intende seguirlo.

Con lui anche il fedelissimo?

L’accoppiata Thiago Motta-Zirkzee farebbe cambiare umore al popolo rossonero, sempre pronto a sostenere i suoi beniamini ma un po’ sconsolato dopo aver detto troppo presto addio ai sogni scudetto.

L’avvocato del tecnico del Bologna Dario Canovi, si è espresso così a QSVS sul futuro del suo assistito: “PSG, Juventus o Milan in futuro? Sono tutti grandi club. Se dovesse arrivare una chiamata di una grande squadra sarebbe difficile rifiutare“. Proprio le due panchine occupate al momento da Pioli e Allegri, tra tutte le big, sembrano le più incerte.