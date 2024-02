‘È un vincente nato’: colpaccio per la Big italiana, arriva un galacticos | Può salvare la stagione

Il nuovo arrivato è chiamato a una missione quasi impossibile. Le sue qualità e la sua esperienza saranno sufficienti?

I numeri e un cv da vincente per la squadra alla ricerca del miracolo sportivo. Basteranno qualità sopra la media e l’esperienza di chi è stato negli spogliatoi più importanti, assieme a grandi campioni e agli ordini di tecnici sempre più esigenti?

Soltanto il campo potrà emettere la sentenza ma l’ex calciatore del Real Madrid non verrà in Italia per recitare il ruolo della comparsa. Non è nel suo stile e soprattutto sa perché è stato chiamato dalla dirigenza. Il tempo a disposizione è davvero poco ma a volte basta un risultato positivo per dare la giusta scossa all’ambiente.

Il club punta forte su di lui e si aspetta risposte concrete. Prestazioni in grado di salvare la squadra e ispirare i più giovani a dare sempre qualcosa di più. Proprio quando subentra la fatica arriva il momento di dare il massimo per la causa.

Al calciatore non verrà dunque chiesto semplicemente di onorare la maglia ma di essere un esempio per tutti. In un momento così complicato tutti si aspettano quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. I tifosi continueranno a crederci e a sostenere i propri idoli fino alla fine.

Arriva l’ex Real

Segnatevi questo numero: 3 come le Champions League vinte dal calciatore ma anche come il numero di allenatori che si sono alternati sulla panchina del club. Dopo gli esoneri di Luciano Foschi ed Emiliano Bonazzoli, il Lecco ha deciso di ripartire da Mister Alfredo Aglietti.

Sarà la volta buona? La situazione è molto complicata ma i calciatori ci proveranno ancora. Come riporta Calciomercato.com i 20 punti ottenuti in 25 partite rappresentano un bottino troppo magro per pensare in positivo. Ecco perché serviva una scossa dal mercato.

Che colpo di mercato

I tifosi sognano grazie all’ultimo colpo di mercato in entrata. Il Lecco ha ingaggiato l’ex portiere del Real Madrid Kiko Casilla. Lo spagnolo ha vestito la maglia più prestigiosa dal 2015 al 2019, partecipando ai successi dei galacticos.

La squadra neopromossa spera di riuscire a risalire la classifica ma serve fare in fretta. Servirebbero dei ripetuti passi falsi da parte di Feralpisalò e Ascoli, oltre a un filotto di risultati utili, per poter rialzare la testa. Casilla cercherà in pochi giorni di trasmettere ai compagni la giusta mentalità alla base di qualunque impresa sportiva. Sarà sufficiente?