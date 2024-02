‘Ha fatto anche le visite mediche’: Lautaro Martinez, panico totale in casa nerazzurra | Il centravanti vicinissimo alla firma

Svolte le visite mediche con il club, per i tifosi nerazzurri è caos totale: il bomber d’attacco vicinissimo alla firma

L‘Inter di Simone Inzaghi sembra viaggiare su un binario senza sosta. La squadra nerazzurra è una vera e propria macchina da guerra, che non ha ancora trovato chi possa ostacolarla dal suo obiettivo primario: vincere.

Mettendo da parte lo sgambetto ricevuto in Coppa Italia dal Bologna, perdendo per 1-2 a San Siro negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare, l’Inter dove va, va, domina. È una rosa oramai consolidata, seppur si trova ogni stagione a subire importanti cambiamenti.

In campionato è capolista dall’inizio della stagione. Una striscia di ben 6 vittorie consecutive in Serie A, che non permette alle inseguitrici di raggiungerla e poderla spodestare dal trono. Un desiderio di vittoria troppo forte, per un trofeo che manca da troppi anni per una squadra come l’Inter.

Attualmente è la prima forza del campionato, ma nonostante ciò, l’ultimo Scudetto vinto risale alla stagione 2020-2021, con Antonio Conte in Panchina. Inzaghi ha già vinto 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia con i nerazzurri, ma necessita dell’ultimo tassello.

Destini incrociati

Il Gruppo D della Uefa Champions League vedeva affrontarsi l’Inter, il Real Sociedad, il Benfica e il Salisburgo. I nerazzurri, nonostante non abbiano mai perso una partita, hanno chiuso il girone da secondi, a pari punti con la squadra spagnola, che godeva di una differenza reti migliore.

Agli ottavi affronta l’Atletico Madrid, ma ciò che è curioso è che il bomber argentino e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato ad un passo dalla firma con i Colchoneros nel dicembre del 2017. Aveva già l’accordo con il club e aveva già sostenuto le visite mediche, in seguito al pagamento della clausola di 12 milioni di euro esercitata al Racing.

Lungimiranza

Il Toro però sbarca all’Inter grazie al volo tempestivo da parte di Ausilio, dirigente nerazzurro, e alla fortissima amicizia con Zanetti e Milito. Convinto così bene, che neanche i 40 milioni di euro offerti dal Borussia Dortmund al club argentino riuscirono a prevalere sulla sua decisione.

Dopo 6 anni,si affrontano finalmente in una competizione ufficiale. Sicuramente la storia recente del “Biscione” sarebbe cambiata se Lautaro Martinez avesse deciso di approdare in Spagna, ma adesso si è preparato per affrontarli e dare un ulteriore sgarbo a Diego Simeone, grandissimo estimatore del bomber all’epoca: “Lautaro? Spero che l’affare si faccia perchè ha un grande futuro”; una previsione decisamente indovinata.