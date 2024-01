Zito Luvumbo, Napoli anticipato | Una Big del nord lo soffia al fotofinish

Asta in vista per l’attaccante angolano del Cagliari: a fine stagione sarà addio ai rossoblù, ma non alla Serie A.

La Serie A 2023-’24 ha appena aperto i battenti, dopo di fatto non averli… mai chiusi durante le Festività. Eppure c’è già chi ha salutato i propri club, a tempo indeterminato. L’anno solare si aprirà infatti con le fasi finali di Coppa d’Africa e Coppa d’Asia, in programma in contemporanea da metà gennaio a metà febbraio.

I club più “colpiti” dalle convocazioni sono Lecce, Roma e Salernitana, che perderanno tre giocatori, ma in questi casi più che la quantità conta la qualità. Perché ci sono squadre, come Atalanta e Cagliari, che pur perdendo soltanto un giocatore, corrono il rischio di sentire l’assenza del proprio tesserato più di altri club proprio per il peso specifico dell’elemento in questione.

Il riferimento è a Ademola Lookman, bomber della Dea che rappresenterà la Costa d’Avorio, e a Zito Luvumbo, che è stato selezionato dal ct dell’Angola e che non potrà quindi fornire i propri scatti alla corsa salvezza del Cagliari in una fase cruciale della stagione. L’attaccante classe 2002, arrivato in Sardegna nel 2020, ha infatti già fornito un contributo importante nel girone d’andata dei rossoblù.

Autore di tre reti e due assist nella sua prima stagione da protagonista nel massimo campionato Luvumbo non ha quindi patito il salto di categoria dopo aver letteralmente trascinato la propria squadra nell’ultima e decisiva parte della scorsa stagione, quella dell’immediato ritorno in Serie A. I tifosi del Cagliari hanno infatti ancora negli occhi lo show di Zito nella semifinale di andata dei playoff contro il Parma.

Cagliari, Luvumbo è un uomo mercato: il suo futuro è in Serie A

Con due gol e un assist per l’epica rimonta da 0-2 a 3-2 Luvumbo ha letteralmente salvato la stagione della squadra di Ranieri, che avrebbe poi artigliato la A all’ultimo secondo a Bari grazie al gol di Leonardo Pavoletti. Zito si è però ripetuto nel primo scorcio dell’attuale campionato, al punto da diventare subito un uomo mercato. Dopo la Coppa d’Africa, infatti, l’attaccante potrebbe vivere i suoi ultimi mesi a Cagliari prima di spiccare il volo verso un top club.

Le sue qualità atletiche e tecniche, la sua velocità e la sua capacità di dribblare lo rendono adatto per qualunque campionato di alto livello. Certo i margini di miglioramento non mancano, dalla vena realizzativa alla continuità nel corso della stessa partita. Limiti che alcuni top club, in particolare della Serie A, sono però pronti ad “accollarsi”.

Milan, sorpasso sul Napoli per Luvumbo: la situazione

Napoli e Milan sono in particolare le squadre italiane più interessate ad assicurarsi le prestazioni di Luvumbo. Del resto si sta parlando di due formazioni che adottano il 4-3-3 o comunque sono abituate a schierare almeno tre giocatori nella fase offensiva e in particolare a sfruttare le fasce. Vero è che stiamo parlando del “regno” rispettivamente di Rafa Leao e Khivcha Kvaratskhelia, ma un’alternativa in più non guasta.

Ebbene proprio il Milan sembra aver sorpassato nelle ultime ore gli azzurri, che si stanno concentrando su affari in altre zone del campo. Le caratteristiche di Luvumbo sembrano ideali per i rossoneri, che potrebbero assicurarsi un vero alter ego di Leao sulla fascia destra. La trattativa deve ancora iniziare, il Cagliari è pronto a discuterne, ma solo a patto di poter trattenere il giocatore fino al termine della stagione e sfruttarne le qualità nella rincorsa alla salvezza.