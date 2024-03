Lazio, i senatori abbandonano la nave | Esodo di massa a fine anno: il tridente è già out

Caos totale in casa Lazio. Anche i senatori abbandonano la nave: la prossima stagione ci sarà una completa rivoluzione

In casa Lazio regna il caos più totale. Dall’entusiasmo alle stelle per la vittoria all’Olimpico contro il Bayern Monaco di Tuchel in Champions League, alle quattro sconfitte consecutive, tre in Serie A ed una al ritorno degli ottavi di finale, che sono costate care, soprattutto all’allenatore.

2-1 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, 0-1 contro il Milan di Stefano Pioli, 3-0 contro il Bayern Monaco e 1-2 contro l’Udinese di Cioffi. 2 gol fatti e 8 subiti, che hanno comportato l’addio di Maurizio Sarri dalla panchina biancoceleste, il quale ha firmato le proprie dimissioni, cedendo la guida al presidente Lotito.

Il tecnico toscano aveva un contratto fino al 2025 a 3.5 milioni di euro a stagione, caduto in seguito alla separazione. Attualmente la guida della rosa è stata affidata a Giovanni Martusciello, vice di Sarri, che condurrà la trasferta di Frosinone.

Con molta probabilità non ricoprirà lo stesso ruolo nella prossima stagione. Tra i nomi papabili per sostituirlo ci sono Tommaso Rocchi, Miroslav Klose ed Igor Tudor; l’ultimo della lista sembra aver già trovato un accordo verbale basato su un un contratto che lo legherà al club per almeno 48 mesi.

Rivoluzione in arrivo

In attesa di chiudere l’attuale stagione nella quale i biancocelesti sono ancora in corsa per la Coppa Italia e per un difficile, ma non impossibile piazzamento in Champions League, la dirigenza ha già delineato gli importanti cambiamenti che avverranno nel club, a partire dalla prossima stagione.

Al presidente non è andato giù il comportamento dei calciatori nei confronti del suo oramai ex allenatore, definendoli dei traditori. Non era assolutamente nei piani allontanarlo dalla Lazio e per tal motivo, appena terminerà l’attuale stagione, la prossima darà il via ad una rivoluzione totale della rosa.

Tutti fuori

Dopo l’addio nell’ultimo calciomercato estivo di uno dei pilastri della rosa, Milinkovic Savic, saluteranno anche i senatori che hanno dato via ad un nuovo ciclo nel 2016: Ciro Immobile, miglior marcatore della storia del club e Luis Alberto, alla sua ottava stagione con la Lazio.

Sul piede di partenza ci saranno anche gli over 30, come Pedro, Marusic, Lazzari e Felipe Anderson, per il quale è già confermato l’addio a parametro zero. Dopo la prima complicatissima stagione in Serie A, non sembrano esserci possibilità di riconferme per Kamada, mentre gli unici per i quali filtra ottimismo sono Patric, Provedel e Cataldi, oltre ai neo arrivati Guendozi e Rovella.