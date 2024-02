Baresi, la disgrazia è devastante: “Sempre con il sorriso” | Fiumi di lacrime dopo l’addio

Una perdita importantissima per Baresi ed il mondo del calcio: dolore acuto per la scomparsa di una leggenda

La rivalità tra Milan e Inter è una delle più sentite nell’intero panorama calcistico. Due squadre della stessa città che si danno battaglia nel Derby della Madonnina in più incontri durante un’intera stagione; una lotta iniziata precisamente il 10 gennaio 1909 al Campo Milan di Porta Monforte, e che probabilmente durerà in eterno.

La famiglia Baresi rappresenta la piena rivalità in famiglia. Franco Baresi, capitano e leggenda del Milan, nella cui squadra, giovanili comprese, ha passato la sua intera carriera, lunga ben 23 anni; dall’altra Beppe Baresi, leggenda dell’Inter, nella quale ha militato per ben 16 anni.

Il primo è uno dei difensori migliori della storia di questo sport che abbiano mai calcato un campo da gioco. Ha rivoluzionato il ruolo, incarnando alla perfezione il cosiddetto libero, proclamandosi erede di Gaetano Scirea. Fu scartato dall’Inter, e divenne una leggenda del calcio italiano e nazionale con l’acerrima nemica, il Milan.

Il secondo si è dimostrato nel corso della sua carriera un giocatore estremamente efficace, molto bravo a gestire i tempi delle entrate e delle marcature, divenendo simbolo di impegno e dedizione della sponda nerazzurra, della quale ne sarà anche capitano.

Scomparsa di una leggenda

Beppe Baresi ha fatto parte dell’Inter dei Record, che all’epoca ottenne il maggior numero di punti in una stagione di Serie A, alla guida di Trapattoni. In quell’undici titolare era presente un calciatore che ha fatto la storia del club nerazzurro, del Bayer Monaco e della nazionale tedesca, Andreas Brehme.

L’ex campione del mondo è venuto purtroppo a mancare negli scorsi, alla premutara età di 63 anni. Il decesso è avvenuto a causa di un arresto cardiaco nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio, per il quale i soccorsi non hanno nemmeno avuto il tempo di intervenire.

Una mancanza per tutti

L’ex difensore neroazzurro Beppe Baresi si è espresso in merito alla scomparsa del tedesco, emanando tutto il suo dolore per quello che era un compagno di vita e con il quale manteneva tutt’oggi attivamente i rapporti.

Lo ha ricordato sui canali social dell’Inter, il cui comunicato recitava:“Ho un ricordo nitido di Andy di quando era appena arrivato, poi ha preso un po’ il mio ruolo e l’ha interpretato in maniera moderna, faceva assist e gol ed era un grande campione in campo e fuori. L’avevo sentito anche negli ultimi mesi, sempre con il sorriso, è stato un compagno di tante avventure. Sarà una grande mancanza per tutti noi e per i colori nerazzurri.