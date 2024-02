Milan? No grazie: si è promesso ai bianconeri | Lungo corteggiamento andato in fumo

La prima sfida di mercato è andata già in archivio e a vincerla sono stati i bianconeri. Ecco di chi si tratta.

Ora che sono praticamente appaiate in classifica, con un solo punto a favore della banda di Massimiliano Allegri, Juventus e Milan possono guardarsi negli occhi. La sconfitta contro l’Udinese e la vittoria di misura del Milan contro il Napoli hanno dato vita a quella che è la nuova classifica di Serie A.

La corsa per il secondo posto può sembrare inutile ma non lo è perché dovrà stabilire ancora una volta quali saranno i rapporti di forza in vista delle prossime stagioni. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il rivale Massimiliano Allegri, a poche ore dalla brutta sconfitta interna contro l’Udinese, dovrà vestire i panni dello psicologo per dare nuove energie e motivazioni a un gruppo che nelle ultime due settimane sembra essersi spento. Dal possibile sorpasso all’Inter alla fine del sogno scudetto il passo è stato troppo breve.

Tornando al mercato però il Football Director Giuntoli e i suoi collaboratori possono godersi il nuovo arrivato con un pizzico di orgoglio in più. Superare una diretta concorrente è sempre una enorme soddisfazione per chi lavora con impegno e passione ogni giorno.

Ha scelto il bianconero

Quello che potrebbe essere un duello tra Juventus e Milan per il calciatore più ambito in realtà riguarda sì i rossoneri ma su un altro fronte. Il pericolo numero uno viene dalla Premier League, quel campionato che può permettersi di offrire ai migliori talenti in circolazione ingaggi da star.

La dirigenza rossonera non ha ancora alzato bandiera bianca ma secondo i tabloid inglesi ora il giocatore sembra essere più vicino a un altro club. I budget a disposizione possono anche in questo caso fare la differenza tra due proposte sul tavolo.

Delusione tricolore

Anche in questo caso il calcio italiano dovrà arrendersi. Il nome di Lloyd Kelly era stato accostato al Milan, sempre alla ricerca di un difensore promettente per chiudere a chiave il reparto ma il club in vantaggio per il calciatore del Bournemouth è un altro.

Secondo il Daily Mail il Newcastle può offrire al calciatore un ingaggio super e battere così sul tempo il Milan e le altre squadre interessate. Al termine della stagione, da free agent, il 25enne potrà dunque coronare il sogno di giocare in una big, molto probabilmente ancora inglese.