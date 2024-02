Bastoni, l’annuncio fa tremare l’Inter | Nel suo futuro la Premier League: anticipata la destinazione

I nerazzurri intravedono lo scudetto, ma il mercato rischia di portare una pessima notizia: il top player della difesa verso l’addio.

Da un campionato apertissimo e destinato, secondo buona parte degli addetti ai lavori, a decidersi solo nelle battute finali, a una vera e propria fuga che sembra incontrastata e che, numeri alla mano, ricorda da vicino quella del Napoli nella scorsa stagione.

Così le sorti della Serie A 2023-’24 sono cambiate nel breve volgere di tre settimane. Lo scontro diretto Inter-Juventus del 4 febbraio si è giocato con i nerazzurri avanti di un punto sui bianconeri, che con il pareggio di otto giorni prima contro l’Empoli avevano fallito la possibilità di restare davanti ai rivali storici.

La squadra di Simone Inzaghi, dal canto proprio, non ha mai tremato, né quando si è trovata negli inediti panni di inseguitrice, non avendo giocato la partita del 21 gennaio contro l’Atalanta per gli impegni in Supercoppa Italiana, né prima della trasferta di Firenze, che ha ridato a Lautaro e compagni la possibilità di tornare in vetta.

Il resto lo ha fatto la crisi di risultati della Juventus, a propria volta alimentata dalla sicurezza di un’Inter che in campo non sbaglia un colpo e che si ritrova in un momento cruciale della stagione con un vantaggio insperato e probabilmente definitivo.

L’Inter vede lo scudetto: il ruolo della società nella cavalcata nerazzurra

Senza impegni nelle Coppe la Juventus avrebbe infatti dovuto cercare di stare il più vicino possibile ai nerazzurri, per poi sperare in qualche eventuale battuta a vuoto dopo la ripresa della Champions League. Le cose sono andate diversamente, così tifosi e società sognano già le maglie 2024-’25 con la seconda stella a campeggiare.

I meriti di cavalcate di questo genere sono da dividere tra giocatori, staff tecnico e società. Le percentuali sono variabili, ma è indubbio che il duo formato dal ds Piero Ausilio e dall’ad Beppe Marotta abbia messo a disposizione di Inzaghi una rosa completa in ogni reparto e abbia pure lavorato per tempo sul fronte rinnovi. Nonostante questo, il rischio che almeno un big parta a fine stagione è elevato.

Allarme Inter: un top club mette nel mirino Bastoni

L’”indiziato” numero uno sembra Denzel Dumfries, ma è sicuro che tentativi dalle big d’Europa verranno effettuati anche per i gioielli italiani della rosa di Inzaghi. Stiamo parlando di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, giocatori che già adesso farebbero le fortune delle squadre più forti del continente. Il difensore, in particolare, ha un estimatore di tutto rispetto…

Fabio Caressa ha infatti rivelato a Sky Sport l’ammirazione nutrita da Pep Guardiola per l’ex difensore di Atalanta e Parma: “Guardiola farebbe carte false per averlo perché è il centrale perfetto per le squadre di Pep e anche quelle di Gasperini”. Difficile dargli torto, del resto si sta parlando di un difensore moderno, abile in marcatura, forte sul piano fisico e vero uomo in più in costruzione. L’Inter lo ha blindato la scorsa estate fino al 2028, ma le proposte arriveranno. Parola al club e al giocatore…