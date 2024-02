Blitz Juventus, il giocatore è già in città | Accordo vicinissimo per il nuovo talento

In attesa della certezza del ritorno in Champions, Cristiano Giuntoli non si ferma sul mercato: affare in dirittura, beffati tanti top club.

Il mercato di gennaio della Juventus si è chiuso con gli innesti di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Due affari molto diversi tra loro, accomunati solo dalla giovane età, minimo comune denominatore di più di una sessione di trasferimenti del club bianconero negli ultimi tempi.

Del resto, si sa. Investire sui giovani nel calcio moderno è necessario, oltre che consigliabile, non solo per i club medio-piccoli, che attraverso la valorizzazione e la successiva cessione a un prezzo maggiorato di talenti scoperti in varie parti del mondo riescono a fondare buona parte delle proprie fortune dal punto di vista economico.

Anche i top club di tutta Europa hanno ormai una rete di osservatori specializzata nello scovare in anticipo pepite potenzialmente in grado di diventare in poco tempo uomini mercato prima e poi stelle di prima grandezza del firmamento calcistico. Ci sono società che puntano su uno o due giovani all’anno ed altre che hanno invece deciso di ringiovanire in modo profondo il proprio organico.

A quest’ultima categoria appartiene il Chelsea, che nelle ultime sessioni di mercato ha investito centinaia di milioni di euro in cartellini di ragazzi che oggi non garantiscono ai Blues una classifica soddisfacente, ma che a Stamford Bridge non hanno alcuna intenzione di vendere nell’immediato. Nel mezzo si pone la Juventus, che grazie al progetto Next Gen rappresenta ormai una realtà consolidata sul piano degli investimenti.

Mercato Juventus, si punta ancora sui giovani: ecco il nuovo Huijsen

Un buon numero dei talenti pescati dagli osservatori e dai dirigenti della Juventus in giro per l’Europa rappresenta oggi un gruppo di giocatori già affermati e pronti a tentare le big d’Europa. Da Barrenechea e Soulé, maturati a Frosinone, a Fagioli e Miretti, sbocciati proprio a Torino, tacendo di Dan Huijsen, il centrale olandese classe 2004 ceduto in prestito alla Roma a gennaio e subito protagonista.

Djalò e Alcaraz non fanno tuttavia parte di questa schiera, trattandosi di giocatori con già una buona esperienza internazionale e pronti subito per la prima squadra. Spetterà a Max Allegri deciderne l’impiego nella seconda parte di stagione, ma intanto il capo della gestione sportiva Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori hanno già individuato… l’erede di Huijsen.

Juventus a un passo da Nijstad: bruciato il Milan

La Juventus è infatti vicina a concludere l’acquisto di Ruud Nijstad, difensore centrale olandese classe 2008. Nativo di Almelo, Nijstad è in forza al Twente, ma al termine di una lunga trattativa tenuta sottotraccia i bianconeri stanno per concludere l’affare, precedendo altri top club europei.

Anche il Milan, tra le altre, era infatti sulle tracce di Nijstad, mancino come Huijsen e già punto fermo della nazionale olandese Under 16. La conferma che l’affare è in dirittura d’arrivo è stata data dallo stesso giocatore, che ha pubblicato un’Instagram Story che lo ritrae in pieno centro a Torino, in Piazza San Carlo, dopo aver visitato le strutture del club bianconero.