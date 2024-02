“C’è bisogno delle dimissioni”: Italiano, la favola è ai titoli di coda | Commisso cambia in corsa

In casa Fiorentina infuria la crisi: destino segnato per l’allenatore, scontento dopo la conclusione del mercato di gennaio.

Da un Natale e un Capodanno trascorso al tavolo con le grandi e a tracciare un bilancio lusinghiero di un anno solare al quale è mancato solo un titolo, ad un inizio di 2024 da incubo, che ha ridimensionato sogni e ambizioni, e spaccato l’ambiente.

La Fiorentina si è smarrita apparentemente senza un perché e non riesce a ritrovarsi. Quest’anno il campionato di Serie A non ha neppure osservato la consueta sosta per le Festività, pertanto è ancora più difficile trovare una spiegazione razionale di una flessione di rendimento così evidente.

La zona Champions si sta allontanando e il rischio concreto è che anche quest’anno, come accaduto la scorsa stagione, dalla primavera in avanti ai viola resti solo il doppio binario delle Coppe, dal momento che la squadra di Italiano è ancora in corsa in Coppa Italia e in Conference League.

Per carità, c’è anche chi sta peggio e in entrambe le competizioni le prospettive sono buone, sebbene nella semifinale di Coppa Italia la Fiorentina sarà chiamata ad affrontare l’Atalanta, ovvero la squadra che nelle prime battute del 2024 ha avuto un rendimento opposto a quello dei gigliati.

La Fiorentina e una crisi che parte dal mercato

Forse se lo scorso anno la squadra fosse riuscita a vincere almeno una delle due finali disputate e perse contro West Ham in Europa e Inter in Coppa Italia ora gli umori sarebbero diversi, fatto sta che il popolo viola è comprensibilmente smarrito e incredulo di fronte alla metamorfosi in negativo avuta da squadra e allenatore.

Nel mirino della tifoseria e dell’opinione pubblica è infatti finito proprio Vincenzo Italiano, che peraltro dal canto proprio rivendica in maniera più o meno diretta di non essere stato accontentato dalla società durante il mercato di gennaio, vanamente trascorso in attesa dell’arrivo di un esterno offensivo.

Fiorentina, scoppia la rabbia della tifoseria: Italiano nel mirino

Alla fine i due soli volti nuovi sono stati Davide Faraoni e Andrea Belotti, innesti di esperienza per difesa e attacco, ma l’auspicato cambio di modulo non si è visto e le difficoltà sono sempre le stesse in fase di conclusione, alle quali si aggiungono sistematiche distrazioni in quella difensiva. Il pareggio di Empoli ha fatto esplodere la rabbia dei sostenitori della Fiorentina, che sui social hanno puntato il dito proprio su Italiano.

“Per dare una scossa a questa squadra c’è bisogno delle dimissioni di Italiano. Involuti e svogliati, fermi a schemi impossibili” si legge in uno dei tanti tweet pubblicati dopo l’1-1 del Castellani. L’ex allenatore dello Spezia non pensa ovviamente a fare un passo indietro ed anzi la società gli ha più volte rinnovato la fiducia. La stagione è ancora lunga e tutto può succedere, ma la svolta non può più essere rinviata.