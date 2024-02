Notizia agghiacciante, grave errore e Samp penalizzata | Tuoni in conferenza stampa: la situazione è impensabile

Piove sul bagnato in casa blucerchiata: Andrea Pirlo non ci sta e si ribella all’ennesimo episodio sfortunato della stagione.

È una legge della vita, prima ancora che dello sport o della sfera lavorativa di ciascuno di noi. Una legge alla quale non si può sfuggire, qualunque sia la nostra professione e il nostro… censo. Per esprimerla si possono usare metafore afferenti a sfere diverse, ma il concetto è sempre lo stesso.

Qualcosa tipo “Se piove prima o poi inizierà a diluviare”, ma in generale l’”assunto” della famosissima Legge di Murphy è il seguente: “Se una cosa inizia ad andare male, si può stare sicuri che andrà peggio”. Chiaro, per fortuna non è sempre così, perché nella maggior parte dei casi si riesce a sistemare una situazione che inizia a complicarsi, ma per riuscirci serve anche un pizzico di fortuna.

Proprio questo è ciò che manca alla Sampdoria versione 2023-’24. Dalla scorsa stagione in casa blucerchiata non ne va dritta una, con la sola, comunque tutt’altro che trascurabile, eccezione che ha visto il club riuscire ad evitare in estate il fallimento e a concludere il passaggio di proprietà con la fine dell’era Ferrero.

La dolorosa, ma annunciata almeno dalla fine del girone d’andata, retrocessione in Serie B è stata quasi il male minore per un club che ancora oggi non riesce a vedere la luce, intesa come l’avvio di un piano di ricostruzione che permetta alla nuova società di programmare la doverosa risalita nel massimo campionato, il “teatro” in cui la Samp storicamente merita di esibirsi.

Sampdoria, errori a raffica e sfortuna: la stagione è un calvario

Ecco allora che dopo due terzi di campionato di Serie B i blucerchiati occupino una posizione di classifica ibrida, essendo vicini alla zona playout, ma non troppo lontani dai playoff. Andrea Pirlo sta facendo il possibile, considerando l’impossibilità di fare mercato e l’inesperienza di buona parte dei giocatori che compongono la rosa.

Le buone prestazioni nel corso della stagione non sono mancate, ma troppo spesso la squadra ha subito rimonte frutto proprio di circostanze particolari, leggi la giovane età o cali atletici figli anche del fatto che le alternative a disposizione del tecnico sono poche. Se poi errori fatali si commettono anche in panchina tutto diventa più complicato.

Sampdoria-Brescia, l’incredibile retroscena: Pirlo è incredulo

Proprio questo è accaduto durante la partita contro il Brescia valida per la 25a giornata e giocata a Marassi. Per errori della panchina però non si intende dell’allenatore o del suo staff, bensì dello staff medico. All’80’, sull’1-0 per la Samp, Cristiano Piccini è stato vittima di un problema muscolare, ma vedendo quasi tutto pronto per la sua sostituzione ha gridato “calma” alla panchina.

Lo staff medico ha però capito “cambia”, invitando quindi Pirlo ad avvicendare l’ex Betis con il giovanissimo Giovanni Leone, classe 2006. Sfortuna ha voluto che proprio quest’ultimo fosse protagonista in negativo all’ultimo secondo del pareggio del Brescia firmato Davide Adorni. Inevitabile lo sconforto di Pirlo, che a fine partita ha chiarito la situazione senza evitare qualche frecciata ai medici: “C’è stata una comunicazione sbagliata tra dottori. Sono errori che facciamo fuori e che subiscono ragazzi che essendo giovani è normale non siano ancora pronti per questo”. Non resta che stringere i denti e portare a termine la stagione. Sperando che smetta di diluviare…