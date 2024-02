Juventus, così non ci siamo proprio | Il top player è irriconoscibile: niente rinnovo di contratto

La Juventus è delusa dal suo rendimento: il top player della rosa è uno dei peggiori. È probabile il suo addio nel calciomercato estivo

La Juventus allenata da Massimiliano Allegri è partita questa stagione con l’obiettivo di classificarsi tra le prime quattro posizioni. L’avere una partita a settimana, poiché non partecipano a nessuna competizione europea, ha fatto sì che il loro rendimento andasse oltre le aspettative.

La rosa bianconera è infatti in lotta per lo scudetto, grazie ad un filotto di vittorie che le ha permessa di macinare punti contro le concorrenti. Nel giro di una settimana però, questo sogno sembra già essere un lontano ricordo, con 1 solo punto conquistato negli ultimi 3 match disputati.

Dopo un inizio 2024 strepitoso, lo stop. Prima in casa contro l’Empoli, a causa di un pareggio per 1-1; successivamente ha giocata lo scontro diretto contro l’Inter dalla doppia importanza, sia per la caratura della partita, sia per la classifica, perso per 1-0; infine, la sconfitta con l’Udinese in casa per 1-0, che non trionfava contro i bianconeri dal 2015.

Dando uno sguardo alla classifica, attualmente sono secondi con 53 punti conquistati, con il Milan subito dietro a 52, ma con l’Inter a 63 punti e con una partita in meno a causa dell’impegno Supercoppa; potenzialmente 12 punti di distacco, un divario importante essendo alla 25esima giornata.

Sottotono

Ad influire negativamente sulle recenti prestazioni della Juventus è stata soprattutto la forma di alcuni calciatori presenti in rosa che stanno rendendo decisamente sotto le aspettative, non dando l’apporto necessario alla squadra per vincere le partite.

Alla Continassa, oltre a ragionare sulla situazione critica che stanno vivendo, sono particolarmente concentrati sul futuro di Federico Chiesa, che dall’essere la stella della squadra è passato all’essere uno dei giocatori maggiormente sottotono contro i friulani.

Sarà addio?

L’ex vincitore degli Europei, seppur dimostra sempre la volontà di voler cambiare la partita e si intestardisce con tutti i suoi mezzi per far sì che ciò accada, non sta riuscendo ad essere efficace e a mettere in pericolo gli avversari.

Quella contro l’Udinese è stata l’ennesima prestazione opaca di Chiesa, dal quale i tifosi bianconeri si aspettano decisamente di più. Il suo bottino è di 6 gol in 20 partite disputate tra tutte le competizioni; un numero non soddisfacente per un giocatore della sua importanza, che da quest’anno gioca in una posizione più centrale. Questo sta facendo tentennare la dirigenza bianconera, la quale non è convintissima di offrirgli un nuovo contratto, ma che starebbe pensando all’idea di cederlo in estate alla migliore offerente.