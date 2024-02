Nazionale, dopo quasi due anni è pronto a tornare: assist per Spalletti | A sua disposizione un veterano

Spaletti potrebbe ritrovarsi ad allenare un veterano della Nazionale: dopo più di due anni, è pronto al ritorno

La Nazionale Italiana di calcio è pronta a debuttare ad Euro2024 sotto la guida di Luciano Spalletti. Sarà dura ripetere l’impresa della scorsa edizione, nella quale gli azzurri hanno battuto a Wembley in finale l’Inghilterra di Southgate, aggiundicandosi il trofeo 52 anni dopo l’ultima volta.

Sulla carta sicuramente non erano i favoriti, ma grazie alla bravura di Mancini nel creare un gruppo forte e coeso, oltre che l’impegno dei calciatori stessi, l’Italia è riuscita a battere squadre del calibro di Belgio, Spagna e Inghilterra.

Nel creare gruppo è un maestro il nuovo CT della Nazionale, grazie alla cui dote è riuscito nel vincere un campionato con il Napoli, 33 anni dall’ultimo conquistato con Diego Armando Maradona, augurandoci che possa imitare il percorso dell’ultima edizione.

La squadra si presenta diversa da quella dell’ultimo europeo. Tanti cambi: in difesa spazio ai giovani, con l’addio di Bonucci, Chiellini e Spinazzola; un centrocampo rivoluzionato con la scelta di far rimanere fuori veterani come Jorginho e Verratti, mentre in attacco spazio alla nuova punta, Scamacca e al sostituto di Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra.

Squadre sorteggiate

La Nazionale campione in carica che disputerà la 17esima edizione del trofeo in Germania, è stata sorteggiata all’interno del Gruppo B. Inseriti in quarta fascia, affronteranno un girone tutt’altro che semplice con Spagna, Croazia ed Albania.

Esordirà al Westfalenstadion di Dortmund contro l’Albania, ma Spalletti in conferenza stampa ha già suonato la carica, sottolineando che, oltre ad essere campione in carica, “l’Italia è l’Italia”, una delle migliori nazioni del panorama calcistico mondiale.

Voglia di ritornare

Oltre le doti fisiche, tecniche e tattiche di un’atleta, ciò che conta veramente quando si gioca per la propria Nazione è la passione e la volontà di sudare per quella maglia. Spesso i calciatori quando la indossano, si trasformano, sfornando prestazioni fuori dall’ordinario.

Uno dei calciatori che è sempre rientrato in questi parametri ed è stato tanti anni nel giro della Nazionale è stato Alessandro Florenzi. Il difensore classe 1991 che milita attualmente nel Milan è da svariati anni che non viene convocato a causa di problemi fisici, ma sembra sia ritornato più forte che mai e soprattutto pronto per rivestire la maglia azzurra. Nella conferenza post partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno trionfato per 3-0 sul Rennes, Florenzi ha esplicitamente detto che lavora tutti i giorni per ritornarci, poichè deve meritarsi la convocazione in campo e che per lui la Nazionale è importantissima.