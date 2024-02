Entra Vitinha, esce Retegui: ‘Giocherà la Champions’ | Il bomber azzurro pronto per la big

L’intreccio di mercato questa volta spinge il Genoa a scelte parecchio coraggiose: ecco che cosa è successo.

Esiste una sorta di legame tra il mercato invernale e quello estivo? Se a gennaio si possono correggere alcuni errori commessi in fase di programmazione, l’estate è per eccellenza il momento delle scelte definitive, proprio a poche settimane dall’inizio della preparazione.

In casa Genoa questo periodo può essere decisivo non solo per raddrizzare la stagione in corso ma soprattutto per proiettarsi alla prossima, con un giocatore al centro del dibattito tecnico-tattico.

Mateo Retegui sarebbe dovuto essere il leader tecnico di questa squadra, con Alberto Gilardino pronto ad affidargli il destino suo e quello dei suoi compagni. I 7 gol in 20 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia rappresentano un discreto bottino ma qualcosa potrebbe cambiare da qui alla fine della stagione.

La crescita di Gudmundsson, autore di ben 9 gol in Serie A in 23 presenze, ha di fatto un po’ oscurato i sogni di gloria dell’attaccante scelto dall’ex ct della nazionale Roberto Mancini per inaugurare il nuovo corso azzurro. Ecco cosa potrebbe accadere da qui al termine della stagione.

L’intreccio di mercato

Nonostante i numeri dei due attaccanti citati in precedenza, il club rossoblù ha comunque deciso di investire nuovamente in quel reparto. Una scelta che probabilmente riguarderà anche le strategie future del club. La dirigenza vuole anticipare i tempi per testare il nuovo arrivato in un campionato che non conosce.

Ecco allora che il Genoa si è assicurato Vitor Manuel Carvalho Oliveira, detto Vitinha. L’attaccante portoghese classe 2000 arriva dall’Olympique Marsiglia ed è stato accolto come un grande colpo di mercato.

L’effetto domino che coinvolge Retegui

Con l’arrivo di Vitinha la posizione di Retegui potrebbe scricchiolare, con almeno due club italiani di prima fascia interessati a un acquisto là davanti. Stiamo parlando del Napoli e del Milan. I partenopei saluteranno probabilmente Osimhen, come ammesso dallo stesso presidente De Laurentiis e anche a livello tecnico sarà rivoluzione.

A new number 9 is in Genoa: Vitinha is rossoblù 🪢🔴🔵🪢 pic.twitter.com/Bo6ULSkf2b — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 1, 2024

Il Milan invece concentrerà i suoi sforzi sull’arrivo di un bomber che possa facilitare i progressi dell’intero team. Con o senza Stefano Pioli in panchina infatti i rossoneri dovranno cercare di ottimizzare il proprio gioco e non potranno aspettare sempre la giocata di Leao o Giroud. Ecco perché l’estate di Retegui si preannuncia ricca di colpi di scena.