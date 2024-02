“Sembrava non avesse voglia”: polverone a Trigoria | Individuato il ‘ramo da tagliare’

Caos a Trigoria, rivelazione shock: “Sembrava non avesse voglia”. È stato individuato l’anello debole della squadra

La As Roma è decisamente diversa e cambiata. Archiviata la pratica Mourinho, che ha vinto una Conference League e sfiorato la vittoria dell’Europa League nei suoi due anni e mezzo alla guida dei giallorossi, è tempo di dar spazio ad una nuova era, quella di Daniele De Rossi.

Il tecnico italiano, ex campione del mondo con la Nazionale e leggenda della Roma, è subentrato in seguito all‘esonero dello Special One, ricevuto il giorno dopo la sconfitta a San Siro per 3-1 contro il Milan di Stefano Pioli.

Da lì, un inizio nettamente in discesa con tre importantissime vittorie in chiave Europa con il Verona e la Salernitana per 2-1 e con il Cagliari per 4-0. L’unica frenata è stata nel match in casa contro l’Inter: una partita combattutissima, nella quale però hanno avuto la meglio i nerazzurri con il risultato di 2-4.

L’ultima partita, valevole per gli ottavi di finale, è stata disputata nella competizione dell’Europa League contro il Feyenoord, terminata sull’1-1 con le reti di Paixao e Lukaku. Un risultato che permette di guardare con ottimismo alla gara di ritorno che si giocherà all’Olimpico.

Rivoluzione

L’arrivo in panchina di De Rossi non ha fatto altro che bene alla squadra. Sembra un gruppo più coeso verso il medesimo obiettivo, più sereno e soprattutto più volenteroso di giocare. Nessun calciatore fuori ruolo, ma schierati in funzione delle proprie caratteristiche.

Tanta voglia di dimostrare di avere le qualità per saper giocare a calcio, nessuna polemica in conferenza stampa con i giornalisti e nessuna critica verso la rosa o verso la gestione della società. Un vero e proprio cambio di rotta e una nuova mentalità, che avviano la squadra giallorossa verso una nuova rivoluzione.

Pioggia di critiche

La rubrica di Romanews.eu “Senti chi parla… alle radio” è lo spazio quotidiano in cui i tifosi giallorossi possono leggere i commenti sul mondo Roma da parte di alcuni speaker e opinionisti protagonisti dell’etere romano raccolti dalla redazione del sito sopracitato.

Si sono espressi in merito all’ultima gara disputata dalla Roma e ai cambiamenti che il nuovo mister sta apportando alla rosa. In particolare, Francesco Balzani a TeleRadioStereo ha espresso il desiderio di avere come novità all’interno della società, un nuovo portiere che difenda i pali della “Lupa”. A sua detta, l’attuale, Rui Patricio, appare svogliato anche nei riscaldamenti, non dando garanzia quando gioca; per tal motivo, ha richiesto la titolarità di Svilar, “che ha più motivazioni e un gioco che si sposa di più con quello attuale della Roma“.