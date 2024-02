Thiago Motta, vittoria senza sorrisi | Quarto posto già a rischio: fuori due titolarissimi

Una vittoria amara per Thiago Motta. Il quarto posto è a rischio: due giocatori chiave saranno out per la prossima

Da quando Thiago Motta è alla guida del Bologna, la squadra rossoblù si è trasformata. È dalla stagione 2002-2003 che la squadra emiliana non conquista la qualificazione per una coppa europea e quest’anno sembra abbiano tutte le carte in regola per riuscirci.

Una squadra piena di giovani talentuosi, che fa del gioco il suo punto forte. Ha iniziata l’attuale stagione orfana di giocatori chiave come Arnautovic, Schouten e Dominguez: una scelta più che discussa in estate, ma che si è rivelata la migliore.

È stata definita, in maniera meravigliosa, come “un’orchestra capace di suonare senza mai stonare”. Con un investimento economico iniziale per sostituire i partenti, nonostante sia partita con una sconfitta contro il Milan, si è dimostrata un capolavoro di continuità.

Si alterna tra un 4-3-2-1 ed un 4-3-3 che viaggia ad altissima intensità, soprattutto nella zona di centrocampo con le due mezz’ali e che ruota attorno alla sua stella, Joshua Zirkzee, che sta dimostrando il suo grandissimo talento proprio grazie al suo allenatore.

Rendimento attuale

Attualmente occupano la quinta posizione in campionato con 42 punti conquistati in 24 partite disputate; di esse, sono soltanto 4 le sconfitte ricevute, 9 i pareggi e 11 le vittorie. L’ultima vittoria è arrivata in casa contro la Fiorentina, partita recuperata a causa dell’impegno Supercoppa da parte della rosa di Vincenzo Italiano.

È sempre più “EuroBologna”. La Viola è stata battuta per 2-0 con un gol di Orsolini e un gol nel recupero di Odgaard, un risultato che ha rispecchiato l’andamento della partita e che gli ha permesso di agganciare l’Atalanta al quarto posto, con però una partita in meno.

Perdita fondamentale

Domenica 18 febbraio ci sarà l’ennesima prova per l’allenatore brasiliano, naturalizzato italiano, soprattutto in chiave Champions League. La squadra da affrontare sarà la Lazio di Maurizio Sarri, in un ottimo periodo di forma, date le vittorie sia in campionato con il Cagliari per 3-1, sia in Champions League per 1-0 contro il Bayern Monaco di Tuchel.

I felsinei dovranno però fare a meno di due giocatori chiave, Stefan Posch e Remo Freuler, che partivano entrambi in diffida nella sfida di recupero contro la Fiorentina e che hanno rimediato un giallo a testa che gli è costato la squalifica per il prossimo turno di campionato.