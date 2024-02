Nerazzurri devastati, al rientro un’orrenda notizia | Salta almeno due partite

La stagione entra nel vivo con la ripresa delle coppe europee: una big del calcio italiano trema per la propria stella.

L’annata 2023-’24 del calcio italiano non si è di fatto mai fermata. Con la parziale eccezione delle soste per gli impegni delle nazionali di settembre, ottobre e novembre, le protagoniste della Serie A stanno vivendo un’annata senza respiro. Con tutte le conseguenze del caso.

“Parziale”, si diceva, perché per le formazioni che hanno tanti giocatori nel giro delle rispettive nazionali anche le settimane di pausa del campionato sono state all’insegna dell’agonismo e della fatica, oltre che della speranza che le proprie stelle non subissero infortuni che ne mettessero a rischio la presenza in campo alla ripresa dell’attività dei club.

La decisione di non far fermare il campionato durante le festività natalizie ha fatto il resto, così come quella di inserire proprio in quella finestra di calendario un turno di Coppa Italia, senza ovviamente dimenticare la breve, ma intensa, trasferta saudita vissuta da Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli a metà gennaio per la Final Four della Supercoppa Italiana.

Insomma, quell’inverno che viene solitamente occupato da allenatori e preparatori atletici per fare un richiamo di preparazione in vista della seconda e decisiva parte della stagione quest’anno è trascorso… giocando, con tutti i rischi e i timori del caso legati a possibili cali a livello di condizione proprio quando le competizioni entreranno nel vivo.

Serie A, è sempre emergenza infortuni: Atalanta nei guai

Un rischio al quale si associa quello più grande in assoluto, che in realtà per diverse squadre è già una certezza, ovvero l’aumento esponenziale del numero degli infortuni. Giocare molto e allenarsi meno significa esporsi a problemi di qualsiasi tipo, in particolare di natura muscolare. Diverse sono le squadre che hanno già pagato un tributo alto da questo punto di vista, su tutte Milan e Roma.

Rossoneri e giallorossi sembrano tuttavia essere finalmente usciti dall’emergenza che li ha condizionati negli ultimi mesi, ma ad aumentare la preoccupazione degli allenatori è stata anche la disputa di Coppa d’Africa e Coppa d’Asia. Preoccupazione che, nel caso dell’Atalanta, si è tradotta nella peggior notizia possibile proprio mentre la stagione che vede i nerazzurri ancora in corsa su tutti i fronti sta per entrare nel vivo.

Lookman ko in Coppa d’Africa: Gasperini trema

Ademola Lookman, trascinatore della Dea nella prima parte di stagione a suon di gol e tornato dopo il secondo posto con la Nigeria in Coppa d’Africa, non sarà infatti a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita contro il Sassuolo a causa dei postumi della distorsione alla caviglia rimediata proprio durante la finale persa contro la Costa d’Avorio.

Autore di tre reti nel cammino che ha portato le Super Aquile a un passo dal trionfo, l’ex Leicester è quindi costretto a rinviare il proprio ritorno in campo con l’Atalanta. La speranza di Gasp e dei tifosi è che l’assenza sia di breve durata, dal momento che dal 25 febbraio al 3 aprile per i bergamaschi vivranno un ciclo di ferro di sette partite, tutti scontri diretti in campionato contro Milan, Inter, Bologna, Juventus, Fiorentina e Napoli, ai quali si aggiungerà la semifinale di andata di Coppa Italia contro i Viola.