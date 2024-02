“Benvenuto nel club più grande d’Italia”: Allegri, grazie di tutto | Svelato il suo successore

I tifosi lo ringraziano per il suo operato, ma la storia tra Allegri e la Juventus sembra oramai giunta al termine: Svelato il sostituto

Massimiliano Allegri con il match tra Juventus e Udinese ha raggiunto l’incredibile traguardo del medesimo numero di panchine bianconere di Marcello Lippi. Un festeggiamento amaro, a causa dell’inaspettata sconfitta contro la squadra di Gabriele Cioffi.

La squadra friulana non vinceva nella casa bianconera dal lontano 2015. Ha giocata una partita fisica ed aggressiva e si è portata a casa tre punti d’oro in chiave salvezza grazie al gol di Lautaro Giannetti, difensore argentino classe 1993.

Dal lato bianconero, ciò che sicuramente ha inciso nel risultato è stata l’assenza della loro punta di diamante, Dusan Vlahovic. Per il serbo è il terzo forfeit stagionale dopo Atalanta e Torino, a causa di un sovraccarico all’adduttore della coscia destra.

La motivazione principale è stata la mancanza di occasioni pericolose. Al di là del gol annullato di Milik, seppur dalle statistiche possiamo leggere che siano stati effettuati 16 tiri, solamente 6 di essi sono arrivati in porta, di cui forse 2 erano realmente chiare occasioni da gol.

Possesso sterile

La cosa più preoccupante è stato il secondo tempo disputato. La Juventus ha nettamente dominato nel possesso della palla, nonostante non sia il suo punto forte, ma non ha trovata il modo di mettere in crisi la retroguardia dell’Udinese, che era ben posizionata e concentrata sull’andamento del match.

La squadra, oltre che fisicamente, appariva stanca mentalmente. Un segnale allarmante considerando che il motto della Juventus è quello di non mollare mai; caratteristica che si è ben vista nella squadra di Allegri, tranne che nella partita di lunedì sera.

Grazie di tutto, Allegri. Benvenuto nel club più grande d’Italia, la Juventus, Motta! pic.twitter.com/xeFkRwubcR — Doruk Gölbaşı (@DorukGolbasi) February 12, 2024

Tifosi stufi

Quest’atteggiamento rinunciatario ha fatto impazzire i tifosi, i quali hanno dimostrato tutto il loro disappunto al triplice fischio del match. I giocatori sono stati inondati da una bordata di fischi, in segno di protesta per la mancata dimostrazione di carattere e volontà nel ribaltare la partita.

Il totale dissenso è continuato soprattutto sui social ed in particolare su Twitter. Un tifoso ha lanciato sotto il post della Juventus l’#Allegriout, inneggiando all’esonero del tecnico, che gira in continuazione dalla passata stagione. Con gli ennesimi punti persi, che si vanno aggiungere al pareggio contro l’Empoli e alla sconfitta nello scontro diretto con l’Inter, la Juventus potrebbe aver definitivamente detta addio al sogno scudetto.