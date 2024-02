Inter, arriva Taremi ma escono in tre | Marotta fa una strage: nessun futuro in nerazzurro

Arriva Taremi ma ne vanno via in tre. Marotta rivoluziona la sua Inter: Per loro non c’è futuro in nerazzurro

Giuseppe Marotta si dimostra ancora una volta uno dei migliori dirigenti sportivi del panorama mondiale. Dal suo arrivo in nerazzurro nel dicembre del 2018, la squadra di Zhang è ritornata a competere ai massimi vertici del calcio italiano ed europeo.

Una squadra ricostruita con un budget limitato dalla situazione finanziaria che il club nerazzurro sta attualmente vivendo, puntando, per la maggioranza delle volte, a calciatori da valorizzare o profili a parametro zero.

Dando uno sguardo alla formazione attuale nerazzurra, possiamo notare come siano ben pochi i profili acquistati a cifre importanti, ma che 3/4 della squadra siano calciatori, il cui cartellino è costato zero o un prezzo irrisorio rispetto al loro valore di mercato e siano diventati “grandi” grazie a Simone Inzaghi.

Uno dei migliori portieri del campionato, Sommer, è stato acquistato a parametro zero; lo stesso vale per Acerbi e Darmian nella zona difensiva, Calhanoglu e Mkhitaryan nella zona di centrocampo e Marcus Thuram nel reparto offensivo. Un vero e proprio capolavoro della società nerazzurra.

Nuovi arrivi

Nonostante non siamo in clima calciomercato, terminato ufficialmente il 1 febbraio, l’Inter ha già piazzato due nuovi colpi a zero che si aggregheranno alla prima squadra in estate, rafforzando sia la zona di centrocampo, che quella di attacco, sostituendo i probabili partenti.

Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 che milita attualmente nel Porto e di Piotr Zielisnki, centrocampista polacco classe 1994 del Napoli. Il primo percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro, mentre il secondo avrà un ingaggio più oneroso di 4.5 milioni di euro + bonus a stagione.

Addii in programma

L’arrivo di nuovi calciatori implica l’addio di altri profili, che nel corso delle stagioni sono stati rivalutati dalla dirigenza. Il primo partente sicuro è Stefano Sensi, acquistato per un totale di 25 milioni di euro e che verrà ceduto al Leicester per 3 milioni di euro. La sua avventura in nerazzurro non ha funzionato a causa della sua fragilità: oltre 300 giorni in infermeria.

Il secondo probabile partente è Davy Klaassen, il quale ha disputato 3 gare da titolare ma non sembra aver soddisfatto l’Inter, che non è intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024. L’ultimo è Alexis Sanchez. Con l’arrivo di Taremi, non ci sarà spazio più per il cileno, con la società intenzionata a cederlo per il suo cospicuo ingaggio di 3.5 milioni di euro.