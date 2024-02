Ufficiale, il sospirato rinnovo alla fine è arrivato: “Accordo per il prolungamento” | Nuova scadenza 2027

Una trattativa che sembrava non arrivare mai. Sospiri di sollievo per i tifosi, il rinnovo è arrivato: accordo per il prolungamento

Ci sono molti parametri fondamentali che stabiliscono qual è la valutazione di un giocatore sul mercato: il talento e l’età, sono i primi criteri di valutazione. Dal punto di vista economico, soprattutto per quanto riguarda i club, va tenuto conto anche della durata del contratto.

Un contratto che prevede ancora svariati anni per scadere, fa sì che il club abbia un potere decisionale maggiore sulla trattativa. Nel caso di vendita, può giocare a rialzo, cercando di incassare quanto più possibile.

Nel caso opposto, ossia in cui la durata del rapporto tra il calciatore e la società sia breve, si ha un netto calo della valutazione del mercato. Motivo per il quale, la dirigenza non attende gli ultimi mesi, ma tenta di rinnovare precedentemente il contratto.

Il rinnovo di un contratto ovviamente non avviene a scopo unicamente economico, ma nella maggioranza dei casi nasce per aumentare la longevità del rapporto tra un calciatore ed il suo club, i quali in casi rari, divengono delle vere e proprie icone per il club ed i tifosi.

Lavorare alle urgenze

Una delle squadre che dovrà maggiormente lavorare sulla questione dei rinnovi contrattuali, si trova nel nostro campionato di Serie A. Si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri, la quale al termine della stagione dovrà lavorare con urgenza ai contratti dei suoi calciatori.

In estate la dirigenza bianconera ha rinnovato Gatti, Locatelli e Fagioli, ma a breve scadranno giocatori chiave della rosa, che non potranno assolutamente lasciare andar via. A giugno 2024 scadranno Rabiot, Rugani e Alex Sandro, mentre al termine della prossima stagione scadranno Chiesa, Szczesny, Rabiot, Danilo, Mckennie e Perin.

Trattativa conclusa

Un’altra società dai colori bianconeri sta lavorando con decisione ai prolungamenti contrattuali dei propri calciatori. Si tratta dello Spezia che milita attualmente in Serie B e che occupa momentaneamente la 17esima posizione in classifica, poco sopra la zona salvezza.

Dopo Daniele Verde, il difensore centrale della rosa, da quest’anno capitano, Dimitrios Nikolaou ha infatti firmato un contratto fino al 2027 con il club ligure. Il greco classe 1998 è oramai una colonna portante e bandiera per il club; ha infatti festeggiato contro il Cittadella le 100 presenze con la maglia degli Aquilotti, dimostrando sul campo un grande attaccamento e senso di appartenenza per la squadra.