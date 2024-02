Fuori dalla Juve, diramato il comunicato: ‘Fino a fine stagione’ | Hanno deciso dai piani alti

In attesa di blindare il ritorno in Champions League, in casa bianconera tiene già banco il futuro: società al lavoro su più fronti.

Gli ultimi risultati deludenti, associati all’inarrestabile marcia dell’Inter, hanno spento l’entusiasmo che in casa Juventus si respirava da inizio stagione, complice un andamento al di sopra delle aspettative, almeno per opinione pubblica e tifoseria.

Anche lo stesso Max Allegri, tuttavia, ha sempre predicato il profilo basso, ma in questo caso nessuno è mai riuscito a capire quanto il tecnico livornese volesse spegnere i riflettori sulla propria squadra proprio perché nutriva intimamente il sogno di tallonare l’Inter fino alla fine della stagione, o se la sua non fosse pretattica.

Fatto sta che i bianconeri hanno ceduto proprio pochi giorni prima della ripresa delle coppe europee, ovvero quando gli impegni extra Serie A avrebbero potuto distrarre l’Inter e far perdere qualche punto alla squadra di Inzaghi. Tutto è ancora possibile, ma la Juventus non è riuscita a sfruttare fino in fondo il vantaggio di avere tutta la settimana a disposizione per preparare gli impegni di campionato.

Anzi, tra una quarantina di giorni anche per la squadra di Allegri sarà tempo di pensare alle fatiche infrasettimanali, dal momento che il 2 e il 23 aprile Vlahovic e compagni contenderanno alla Lazio un posto in finale di Coppa Italia. Insomma, l’obiettivo di evitare la terza stagione consecutiva senza nessun titolo in bacheca è ancora vivo.

Juventus, è già tempo di mercato: Giuntoli e Manna pensano ai giovani

Una simile striscia a digiuno di successi per la Juventus non si registra addirittura dal, motivo per cui la Coppa Italia può diventare un obiettivo da perseguire con tenacia, fermo restando che nessuno dalle parti della Continassa sembra comunque disposto a rassegnarsi in anticipo sul fronte lotta scudetto.

Il compito di dare il massimo fino al termine della stagione spetterà ad Allegri e ai suoi giocatori, mentre altre sono le incombenze che attendono i dirigenti. La squadra mercato, guidata dal capo dell’area tecnica Cristiano Giuntoli e dal ds Giovanni Manna, sono infatti già al lavoro sul fronte mercato, tra trattative da impostare, contratti da rinnovare e osservatori da “sguinzagliare”.

Tommaso Maressa saluta la Juventus Next Gen

Prima di muovere passi ufficiali servirà comunque mettere al sicuro un posto tra le prime quattro della classifica, che darebbe la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Prima di pescare all’estero o in altri club di Serie A, comunque, la Juventus ha tutta l’intenzione di guardare con attenzione al proprio vasto bacino di giovani promettenti tra Primavera e Next Gen. Proprio a questo proposito, però, è arrivata la notizia di una cessione ufficiale.

Tommaso Maressa ha infatti lasciato la Juventus per trasferirsi in Svizzera. Il centrocampista classe 2004 giocherà fino al termine della stagione con il Bellinzona, che ha acquisito il diritto alle sue prestazioni a titolo temporaneo. In forza alla Juventus dalla stagione 2019-‘20, dopo una lunga trafila in Primavera Maressa è approdato quest’anno alla Next Gen, disputando però solo quattro partite nel campionato di Serie C, più tre in Coppa Italia. Ora la nuova avventura che gli permetterà di fare esperienza, restando sotto il controllo del club bianconero.