Tuchel, addio Bayern e benvenuto in Serie A | Operazione rilancio per la Big ‘decaduta’

L’allenatore tedesco pronto a ripartire da un grande club italiano. Ecco quali sono le piste da seguire per l’estate.

Il calciomercato estivo è praticamente già iniziato, non ufficialmente ma a livello di trame e operazioni sottotraccia da tenere comunque in grande considerazione. Tutta colpa di tecnici come Xavi e Klopp che, anticipando i tempi, hanno di fatto annunciato l’addio rispettivamente a Barcellona e Liverpool.

Non è detto che anche gli illustri colleghi dei due manager debbano seguire le loro stesse orme ma qualcosa si sta muovendo. Marco Rose del Lipsia guida la lista degli outsider pensando alla panchina del Liverpool, per il Barcellona è tutto ancora in gioco e persino un tecnico come Pep Guardiola potrebbe decidere di riposare.

In questo contesto così poco chiaro e sensibile al ribaltone, ecco il nome che convince tutti. È quello di Thomas Tuchel. Ha vinto il campionato tedesco l’anno scorso grazie al crollo del Borussia Dortmund all’ultima giornata ma quest’anno sta facendo i conti col Bayer Leverkusen dell’emergente Xabi Alonso.

L’ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid sarà un nome da tenere a mente quando si apriranno le danze. Intanto in Baviera è iniziato il gioco per la successione di un tecnico che forse, in fondo, non ha mai convinto del tutto.

Operazione rilancio

La Champions League vinta col Chelsea nel 2021 resta la sua più grande impresa. Contro ogni pronostico i Blues riuscirono a ridimensionare le ambizioni dei giocatori di Pep Guardiola, annichiliti da una proposta semplice ed efficace.

Il calcio pratico di Tuchel è più sostanza che forma ed è quello che servirebbe a due big di Serie A che in queste ore stanno ragionando sul futuro della loro guida tecnica. Ecco cosa potrebbe accadere proprio dopo la settimana dedicata agli ottavi di Champions League.

Ciao Bayern, Italia arrivo

Ipotizzare un futuro in Serie A per l’attuale tecnico del Bayern Monaco non è fantascienza. Napoli e Juve stanno pensando a un clamoroso ribaltone. La rivoluzione di De Laurentiis ha bisogno di un tecnico dal respiro internazionale mentre a Torino qualcuno starebbe valutando un deciso cambio di rotta.

Sarebbe interessante capire a questo punto cosa ne pensa il Bayern Monaco, che ha chiamato Tuchel per sostituire Nagelsmann. Senza trofei in bacheca il tedesco potrebbe ritrovarsi di nuovo al punto di partenza. L’opzione che porta in Serie A è difficile ma affascinante: una sfida che può dare lustro a un’intera carriera.